Monako se definitivno nalazi u velikim problemima koji samo nastavljaju da se gomilaju.

Nemanja Nedović najavio košarkaški kamp na Zlataru

Nije pomoglo Monaku ni to što je Nemanja Nedović odigrao dobru utakmicu, pošto je srpski košarkaš i nekadašnji igrač Zvezde ubacio 20 poena uz jedan skok i četiri asistencije. I Danijel Tajs dodao je isti broj poena.

Na drugoj strani dominirao je Lenders Noli sa 25 poena i sedam skokova i četiri asistencije, dok je bivši igrač Mladosti iz Zemuna, Stefan Gombol ubacio 24 poena uz deset skokova za dabl-dabl.

Monako je sada na skoru 18-3 u Francuskoj, dok je Nansi uspeo da dođe do devete pobede i nastavlja grčevitu borbu za plej-in.