Slušaj vest

Košarkaši Budućnosti savladali su Kluž u "Morači" rezultatom 94:89, u meču trećeg kola plej-ofa ABA lige.

Budućnost se tako revanširala rumunskom timu za poraz od pre nekoliko dana na istom mestu, ali u Evrokupu.

Foto galerija iz Podgorice Foto: Buducnost VOLI/Filip Roganovic

Sulejmon je bio najefikasniji kod Budućnosti sa 23 poena. Ispratio ga je Mejs sa 18.

Na drugoj strani istakli su se Guzman sa 19, Rasel je dodao 16, a Krik i Vudberi po 13 poena.

Budućnost sada ima skor 15-4, dok je Kluž na učinku 10-8.

BONUS VIDEO:

Košarkašice: Srbija - Island Izvor: Kurir