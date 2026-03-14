Košarkaši Budućnosti pobedili su Kluž rezultatom 94:89 u ABA ligi, revanširajući se za prethodni poraz u Evrokupu.
BUDUĆNOST POBEDILA KLUŽ! Velika gužva na vrhu ABA lige!
Košarkaši Budućnosti savladali su Kluž u "Morači" rezultatom 94:89, u meču trećeg kola plej-ofa ABA lige.
Budućnost se tako revanširala rumunskom timu za poraz od pre nekoliko dana na istom mestu, ali u Evrokupu.
Foto: Buducnost VOLI/Filip Roganovic
Sulejmon je bio najefikasniji kod Budućnosti sa 23 poena. Ispratio ga je Mejs sa 18.
Na drugoj strani istakli su se Guzman sa 19, Rasel je dodao 16, a Krik i Vudberi po 13 poena.
Budućnost sada ima skor 15-4, dok je Kluž na učinku 10-8.
