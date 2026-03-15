Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su posle produžetka Denver Nagetse rezultatom 127:125, a apsolutni heroj ove spektakularne utakmice bio je slovenački superstar Luka Dončić koji je na 0.5 sekundi pre kraja postigao koš za pobedu svog tima.

1/6 Vidi galeriju Lejkersi - Denver, okršaj Jokića i Dončića Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Nikola Jokić je na 16 sekundi pre kraja pogodio za izjednačenje, a onda je na scenu stupio njegov prijatelj Luka.

Preuzeo je odgovornost u poslednjem napadu svog tima. Spenser Džons je igrao sjajnu odbranu, ali Luka je napravio separaciju i van balansa pogodio težak šut iz skraćenog kornera na 0.5 sekundi pre kraja prvog produžetka.

Pokušali su Nagetsi da izvedu čudo posle tajm-auta, ali to im nije pošlo za rukom, pa je usledilo veliko slavlje u dvorani u LA.

Dok je trajalo veliko slavlje igrača domaćeg tima, veliku pažnju privukao je potez najboljeg igrača Denvera Nikole Jokića. Po ko zna koji put Somborac je pokazao svoju veličinu. Iako je bio razočaran zbog načina na koji je njegova ekipa izgubila meč, nije pobegao u svlačionicu, već je čestitao protivničkim košarkašima na sjajnoj borbi i pobedi.

Odmah je došao i do svog dobrog prijatelja Luke Dončića, zagrlio ga i čestitao mu na impresivnom izdanju.

Pogledajte kako je to izgledalo: