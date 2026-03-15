Poznato je da zakucavanja, posebno ona monstruozna, nisu Jokićeva "šolja čaja". Srbin je često trpeo prozivke da nije dovoljno atraktivan, da ne može da zakuca, ali je protekle noći je rešio da zapuši usta kritičarima za sva vremena.

Uprkos impresivnoj partiji Nikole Jokića, Denver je prethodne noći posle produžetka poražen na gostovanju od ekipi Los Anđeles Lejkersa - 127:125.

Lejkersi - Denver, okršaj Jokića i Dončića Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Nikola je meč završio sa tripl-dabl učinkom, 27. u sezoni. Zabeležio je 24 poena, 16 skokova, 14 asistencija i pet ukradenih lopti.

U moru sjajnih Jokićevih poteza jedan se posebno izdvojio, jer navijači to od njega nisu očekivali. Reč je o jednom izuzetno atraktivnom zakucavanju.

Presekao je jedno Dončićevo dodavanje u finišu treće deonce, u punom sprintu povukao kontru, "poleteo" i zakucao loptu u koš!

Pogledajte kako je to izgledalo:

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium