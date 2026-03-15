Srpski košarkaš Nikola Jokić još jednom je pokazao da je istinski lider Nagetsa.

Na jednom tajm-autu, tokom utakmice protiv Lejkersa, Nikola u potpunosi preuzeo ulogu trenera od Dejvida Adelamana.

Bio je vidno iznerviran Srbin zbog nastupa svog tima, pa ekipi održao lekciju na klupi. Izuzetno energično objašnjavao je nešto saigračima, koji su mirno sedeli i slušali srpskog asa. Adelman se nije mešao, pustio je Jokića da odradi njegov posao.

Podsetimo Denver je posle produžetka poražen na gostovanju od Lejkersa (127:125), a Nikola Jokić meč je završio sa 24 poena, 16 skokova i 14 asistencija.

Lejkersi - Denver, okršaj Jokića i Dončića

U noći između ponedeljka i utorka Nagetse očekuje okršaj sa Filadelfijom.