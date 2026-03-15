Slušaj vest

Srpski košarkaš Nikola Jokić još jednom je pokazao da je istinski lider Nagetsa.

Na jednom tajm-autu, tokom utakmice protiv Lejkersa, Nikola u potpunosi preuzeo ulogu trenera od Dejvida Adelamana.

Bio je vidno iznerviran Srbin zbog nastupa svog tima, pa ekipi održao lekciju na klupi. Izuzetno energično objašnjavao je nešto saigračima, koji su mirno sedeli i slušali srpskog asa. Adelman se nije mešao, pustio je Jokića da odradi njegov posao.

Pogledajte kako je to izledalo:

Podsetimo Denver je posle produžetka poražen na gostovanju od Lejkersa (127:125), a Nikola Jokić meč je završio sa 24 poena, 16 skokova i 14 asistencija.

Lejkersi - Denver, okršaj Jokića i Dončića Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

U noći između ponedeljka i utorka Nagetse očekuje okršaj sa Filadelfijom.

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium