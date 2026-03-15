BRUTALNA PARTIJA REPREZENTATIVCA SRBIJE! Ubacio šest trojki, odigrao meč sezone, ali nije mogao sam protiv moćnih Seltiksa! (VIDEO)
Meč sezone odigrao je Tristan Vukčević prethodne noći.
Spektakularna partija reprezentativca Srbije nije pomogla Vizardsima da izbegnu poraz od favorizovanih Boston Seltiksa - 100:111.
Tristan je bio ubedljivo najbolji u poraženom timu. Za nešto više od 20 minuta igre zabeležio je čak 22 poena uz fantastičnih 7/9 iz igre. Sipao je trojke kao nikada do sada - ubacio je šest iz sedam pokušaja, a bio je nepogrešiv i sa linije za slobodna bacanja 2/2.
Posebno impresivno je to što je sa Tristanom na terenu ekipa Vašingtona je imala čak "plus 21" (+/- indeks 21).
Najzaslužniji za trijumf Bostona bio je portugalski centar Nimajas Keta sa 24 poena i 10 skokova, dok je Džejson Tejtum meč završio sa 20 poena i 14 skokova.
Boston je drugi na Istoku sa skorom 44-23, dok je Vašington 14. sa 16 pobeda i čak 50 poraza.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: