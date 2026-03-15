Meč sezone odigrao je Tristan Vukčević prethodne noći.

Spektakularna partija reprezentativca Srbije nije pomogla Vizardsima da izbegnu poraz od favorizovanih Boston Seltiksa - 100:111.

Tristan je bio ubedljivo najbolji u poraženom timu. Za nešto više od 20 minuta igre zabeležio je čak 22 poena uz fantastičnih 7/9 iz igre. Sipao je trojke kao nikada do sada - ubacio je šest iz sedam pokušaja, a bio je nepogrešiv i sa linije za slobodna bacanja 2/2.

Posebno impresivno je to što je sa Tristanom na terenu ekipa Vašingtona je imala čak "plus 21" (+/- indeks 21).

Najzaslužniji za trijumf Bostona bio je portugalski centar Nimajas Keta sa 24 poena i 10 skokova, dok je Džejson Tejtum meč završio sa 20 poena i 14 skokova.

Boston je drugi na Istoku sa skorom 44-23, dok je Vašington 14. sa 16 pobeda i čak 50 poraza.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Ne propustiteKošarkaNIKOLU JOKIĆA NIKADA NISMO VIDELI OVAKVOG! Sve je pucalo na tajm-autu Denvera! Somborac preuzeo ulogu trenera i održao lekciju saigračima! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaDONČIĆ SE UHVATIO ZA MEĐUNOŽJE, PA ZAGRMEO - "UDARIO ME JE U ..." Luka dobio nezgodan udarac na meču protiv Jokića: Kamere zabeležile njegovu hit reakciju!
Luka Dončić
KošarkaSADA JE SVIMA JASNO KAO DAN - NE POSTOJI STVAR KOJU JOKIĆ NE MOŽE DA IZVEDE! Srbin se zaleteo, "polomio" obruč i hejterima zapušio usta za sva vremena! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaAKO STE PRESPAVALI EPSKI SPEKTAKL JOKIĆA I DONČIĆA - OVO MORATE POGLEDATI! Monstruozni tripl-dablovi i okršaj prijatelja koji će se dugo prepričavati!
Nikola Jokić i Luka Dončić

Debi Tristana Vukčevića za Srbiju Izvor: RTS/Printscreen