Meč sezone odigrao je Tristan Vukčević prethodne noći.

Spektakularna partija reprezentativca Srbije nije pomogla Vizardsima da izbegnu poraz od favorizovanih Boston Seltiksa - 100:111.

Tristan je bio ubedljivo najbolji u poraženom timu. Za nešto više od 20 minuta igre zabeležio je čak 22 poena uz fantastičnih 7/9 iz igre. Sipao je trojke kao nikada do sada - ubacio je šest iz sedam pokušaja, a bio je nepogrešiv i sa linije za slobodna bacanja 2/2.

Posebno impresivno je to što je sa Tristanom na terenu ekipa Vašingtona je imala čak "plus 21" (+/- indeks 21).

Najzaslužniji za trijumf Bostona bio je portugalski centar Nimajas Keta sa 24 poena i 10 skokova, dok je Džejson Tejtum meč završio sa 20 poena i 14 skokova.

Boston je drugi na Istoku sa skorom 44-23, dok je Vašington 14. sa 16 pobeda i čak 50 poraza.

