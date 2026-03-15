Dve kartice iz debitantske sezone Nikole Jokića (2015/16) prodate su na aukciji za rekordne iznose, otkriva novinar Ben Burous.

Jedna je prodata za rekordnih 319.640 dolara, a druga za 298.900 dolara!

Podsetimo, srpski košarkaš je 2014. godine od strane Denver Nagetsa izabran kao 41. pik na NBA draftu.

Najbolji košrkaš današnjice izbaran je tek u drugoj rundi - u trenutku kada je pročitano njegovo ime Nikola je spavao, a u direktnom prenosu išla je reklama za brzu hranu.

Nisu ni slutli da će momak iz tamo neke Srbije postati trostruki MVP, šampion NBA lige i jedan od najboljih u istoriji, pa nije ni čudo što šu kartice iz njegove debitantse sezone dostigle ovoliku vrednost.