 Spektakularnu partiju prikazao je Nikola Jokić prethodne noći, ali to nije bilo dovoljno za trijumf Nagetsa na teškom gostovanju u Los Anđelesu.

U okršaju za pamćenje Lejkersi su posle produžetka savladali Denver rezultatom 127:125.

Lejkersi - Denver, okršaj Jokića i Dončića Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Srbin je meč završio sa tripl-dabl učinkom, 27. u sezoni. zabeležio je 24 poena, 16 skokova i 14 asistencija, od kojih se jedna posebno izdvojila.

Na čudesan način servirao je poene saigraču Timu Hardveju Džunioru. Bez gledanja, bacio je loptu iza leđa i prevario kompletnu odbranu.

Njegov potez raspametio je i komentatore koji su uživo prenosili ovaj meč.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Ne propustiteKošarkaAKO STE PRESPAVALI EPSKI SPEKTAKL JOKIĆA I DONČIĆA - OVO MORATE POGLEDATI! Monstruozni tripl-dablovi i okršaj prijatelja koji će se dugo prepričavati!
Nikola Jokić i Luka Dončić
KošarkaJOKIĆ I DONČIĆ PRIREDILI ŠOU ZA PAMĆENJE! Tripl-dabl okršaj Srbina i Slovenca, produžetak i Lukina magija u poslednjoj sekundi za pobedu! (VIDEO)
Nikola Jokić i Luka Dončić
KošarkaSADA JE SVIMA JASNO KAO DAN - NE POSTOJI STVAR KOJU JOKIĆ NE MOŽE DA IZVEDE! Srbin se zaleteo, "polomio" obruč i hejterima zapušio usta za sva vremena! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaNIKOLU JOKIĆA NIKADA NISMO VIDELI OVAKVOG! Sve je pucalo na tajm-autu Denvera! Somborac preuzeo ulogu trenera i održao lekciju saigračima! (VIDEO)
Nikola Jokić

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium