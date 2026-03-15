Potez za TV špice izveo je Srbin u LA.
NE POSTOJE REČI KOJIMA SE OVO MOŽE OPISATI! Čudesan potez Nikole Jokića - bez gledanja, iza leđa bacio loptu i ostavio Amere u neverici! (VIDEO)
Spektakularnu partiju prikazao je Nikola Jokić prethodne noći, ali to nije bilo dovoljno za trijumf Nagetsa na teškom gostovanju u Los Anđelesu.
U okršaju za pamćenje Lejkersi su posle produžetka savladali Denver rezultatom 127:125.
Lejkersi - Denver, okršaj Jokića i Dončića Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia
Srbin je meč završio sa tripl-dabl učinkom, 27. u sezoni. zabeležio je 24 poena, 16 skokova i 14 asistencija, od kojih se jedna posebno izdvojila.
Na čudesan način servirao je poene saigraču Timu Hardveju Džunioru. Bez gledanja, bacio je loptu iza leđa i prevario kompletnu odbranu.
Njegov potez raspametio je i komentatore koji su uživo prenosili ovaj meč.
Pogledajte kako je to izgledalo:
