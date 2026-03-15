Slušaj vest

Basketaši Srbije poraženi su od Amerike rezultatom 15:14 u polufinalu Kupa šampiona.

Muška seniorska 3×3 reprezentacija Srbije igraće u nedelju od 10.05 za bronzanu medalju na drugom FIBA Kupu šampiona u Bangkoku. Naši basketaši će se za mesto na pobedničkom potolju boriti sa Španijom, koja je bila bolja od Holandije.

Basket je počeo sa dosta promašaja na obe strane, da bi naši momci posle zakucavanja Nerandžića poveli 3:1. Protivnici su uglavnom šutirali dvojke i promašivali, ali smo slabo to kažnjavali, pa su Amerikanci poveli 5:4, onda i 7:5 preko odličog Perota.

Promašili su Amerikanci tri zicera za redom na 9:6, Kaluđerović pogodio dvojku, pa slobodno bacanje za 9:9 na dva minuta pre kraja. Podelio je Nerandžić dve rampe, Amerikanci ipak poveli 11:9, pa 12:10 na 37.5 sekundi pre kraja. Izgubio je loptu Nerandžić, Pirs pogodio dvojku (14:10), koju je odmah vratio Branković (12:14). Zakucao je Pirs na 4 sekunde pre kraja, uspeo je Kaluđerović da ubaci dvojku uz zvuk sirene, ali su Amerikanci ipak otišli u finale pobedom rezultatom 15:14.