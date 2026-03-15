Proslavljeni košarkaški trener Duško Vujošević sredinom nedelje sredinom sedmice hitno je primljen u bolnicu.

Vujošević je u Urgentni centar primljen zbog srčanih problema, a nakon detaljnih pregleda ustanovljena je jaka upala pluća i problemi sa bubrezima.

Njegovo stanje se u međuvremenu malo poboljšalo, ali borba i dalje traje.

Lekari čine sve da sačuvaju bubreg koji je bivšem treneru Partizana nedavno transplantiran u Belorusiji nakon decenijskih problema sa šećerom. Jednako je važno da se stabilizuje i stanje koje prouzrokuje teško zapaljenje pluća koje otežava celokupnu zdravstvenu situaciju u kojoj se našao legendarni trener, prenosi "Sport klub".

Podsetimo, Vujošević je krajem maja imao transplantaciju bubrega u Minsku.

Trener je operisan samo nekoliko dana nakon što je saznao da postoji mogućnost da se to dogodi.

U trenutku kada je čuo vest je bio u Podgorici, a nakon nekoliko sati je uspeo da stigne na avion za Moskvu, pa zatim odatle za prestonicu Belorusije.

Kurir sport/Sport klub