Slušaj vest

Košarkaši Partizana savladali su Cedevita Olimpiju sa 86:70 u okviru plejo-ofa grupe ABA lige.

Plejmejker Partizana Karlik Džons je na veoma zanimljiv način uporedio aktuelnog trenera crno-belih Đoana Penjaroju i bivšeg stratega "parnog valjka" Željka Obradovića:

1/6 Vidi galeriju KK Partizan - Cedevita Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

- Rekao bih da je Đoan manje emotivan od Željka, ali slično je to. Samo je manje crven, manje psuje. Svakako, pokazuje frustraciju i stavlja nam do znanja kada ne igramo dobro i pravimo greške, baš kao i Obradović. Nemamo izbor sem da reagujemo dobro, poštujemo ga jer je došao u teškoj situaciji. Gubili smo i mislima smo bili ko zna gde, usled promene trenera i igračkog kadra - rekao je Karlik Džons.

Ipak Karlik je istakao da je Španac pomogao svojim igračima da se trgnu i da na kraju dođu do pobede protiv Cedevita Olimpije.

- Trener nas je probudio na poluvremenu, posle smo se bolje branili i delili loptu. Bilo je zabavno doći ponovo pred naše navijače, nisam dugo igrao pred njima i bio sam uzbuđen - rekao je Džons.

BONUS VIDEO: