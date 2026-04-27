Ambiciozni PAOK pokazao je ozbiljno interesovanje za iskusnog američkog košarkaša Vila Klajburna, koji trenutno nastupa za Barselonu.

Prema navodima portala "EBasket" Klajburn je jedna od glavnih želja grčkog kluba za narednu sezonu, a čak se pominje da je između dve strane već postignut usmeni dogovor o saradnji.

Vil Klajburn

Finansijski uslovi i detalji eventualnog ugovora nisu poznati. Pregovori su u toku, a konačna odluka zavisiće od više faktora, uključujući i planove Barselone, sa kojom Klajburn ima važeći ugovor i naredne sezone.

Ostaje da vidimo da li će PAOK uspeti da realizuje ovaj abiciozan transfer i dovede jednog od najiskusnijih evroligaških igrača u svoje redove.