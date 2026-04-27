Tim Darka Rajakovića je posle preokreta u poslednjoj četvrtini došao do važne pobede, a naredni meč je u sredu od 22.00 u Klivlendu.

Strateg iz Srbije je na konferenciji posle meča objasnio Amerikancima kako je Toronto došao do važnog trijumfa, a reč koju je iskoristio oduševila je celu našu naciju.

- Reč koju koristimo je – inat. Nema toliko jak sinonim za reč koju ste naveli, ali suštinski znači dokazivanje svima da nisu u pravu i uprkos svemu. To je stanje u ovoj ekipi. Svaki igrač dolazi svaki dan da pruže dodatni rad i igraju za ovaj grad. Reč koju bih iskoristio je inat - rekao je Rajaković.

Što se tiče same utakmice, Barns je predvodio Reptorse sa 23 poena, devet skokova i šest asistencija. Ingram je dodao 23, uz šest skokova. Beret je imao 18 poena i osam skokova, a Marej-Bojls 15 poena i 10 skokova.

Mičel je bio najefikasniji kod Klivlenda sa 20 poena i šest skokova, Harden je ubacio 19, a imao je i osam asistencija. Meril je postigao 14 poena.