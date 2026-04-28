Ako je i bilo ikakve dileme, sada je više nema - Kuper Fleg dobio je nagradu za rukija godine u NBA ligi.

Fleg je u proseku beležio 21 poen, 6,7 skokova, 4,5 asistencija, 1,2 ukradene lopte, 0,9 blokada i 33,5 minuta po utakmici tokom 70 mečeva. Bio je starter na svakoj utakmici u svojoj debitantskoj sezoni.

Kuper Fleg u dresu Dalasa

Kuper Fleg postao je treći igrač Dalasa koji je pokupio ovu nagradu. Pre njega su to uradili Luka Dončić i Džejson Kid.

Postao je tek treći ruk i u poslednjih 45 godina koji je prosečno beležio najmanje 20 poena, šest skokova i četiri asistencije, pridruživši se Majklu Džordanu i Dončiću.

I pored toga što je bio veliki favorit za ovu nagradu, Fleg je osvojio posle velike borbe sa Konom Knupelom. Fleg je dobio 55 glasova za prvo mesto i 44 za drugo i pokupio je vredno priznanje.

