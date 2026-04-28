Slušaj vest

Denver Nagetsi imali su devet poena prednosti na poluvremenu petog meča protiv Minesote, a najzaslužniji za tako nešto bio je Nikola Jokić.

Srpski as je posle dve četvrtine imao učinak od 13 poena, deset asistencija i šest skokova, a jedan pogodak bio je poseban.

Uz zvuk sirene na kraju druge četvrtine, Jokić je pogodio iz nemoguće situacije. Dobio je loptu na skoro polovini terena, podigao je trojku preko ruke i pogodio za 60:51!

Pogledajte i vi ovu neverovatnu trojku Nikole Jokića:

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir