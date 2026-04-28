Trojka Nikole Jokića obeležila je prvo poluvreme petog meča Denvera i Minesote.
NESTVARNA TROJKA NIKOLE JOKIĆA! Preko ruke, sa skoro pola terena - Srbin pogodio iz NEMOGUĆE situacije i to UZ ZVUK SIRENE! (VIDEO)
Denver Nagetsi imali su devet poena prednosti na poluvremenu petog meča protiv Minesote, a najzaslužniji za tako nešto bio je Nikola Jokić.
Srpski as je posle dve četvrtine imao učinak od 13 poena, deset asistencija i šest skokova, a jedan pogodak bio je poseban.
Uz zvuk sirene na kraju druge četvrtine, Jokić je pogodio iz nemoguće situacije. Dobio je loptu na skoro polovini terena, podigao je trojku preko ruke i pogodio za 60:51!
