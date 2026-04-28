Slušaj vest

Nova utakmica, a stara priča - Džejden Mekdenijels još jednom je na sramotan način pokušao da isprovocira Nikolu Jokića i započne haos. Dominirao je Jokić u petom meču Denvera i Minesote, ali se u jednoj situaciji jedva zaustavio i nije naseo na provokaciju.

Nikola Jokić na petom meču Denver - Minesota

U prvom delu treće četvrtine, Mekdenijels je u jednoj situaciji na prljav način zaustavio Jokića, što je zasmetalo srpskom asu koji je krenuo ka njemu.

Sudije su svirale faul u napadu koji se desio pre sramotnog poteza Mekdenijelsa, a Srbina je, u nameri da se obračuna sa provokatorom, sprečio igrač Minesote Majk Konli, kao i jedan od arbitara.

Pogledajte kako je sve ovo izgledalo:

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir