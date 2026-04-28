Džejden Mekdenijels još jednom je pokušao da isprovocira Nikolu Jokića.
PROVOKATOR NASTAVIO SA SRAMOTNIM POTEZIMA - JOKIĆ JE POBESNEO POSLE OVOGA! Srbin burno reagovao, malo je falilo da dođe do još jednog HAOSA! (VIDEO)
Nova utakmica, a stara priča - Džejden Mekdenijels još jednom je na sramotan način pokušao da isprovocira Nikolu Jokića i započne haos. Dominirao je Jokić u petom meču Denvera i Minesote, ali se u jednoj situaciji jedva zaustavio i nije naseo na provokaciju.
Nikola Jokić na petom meču Denver - Minesota Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia
U prvom delu treće četvrtine, Mekdenijels je u jednoj situaciji na prljav način zaustavio Jokića, što je zasmetalo srpskom asu koji je krenuo ka njemu.
Sudije su svirale faul u napadu koji se desio pre sramotnog poteza Mekdenijelsa, a Srbina je, u nameri da se obračuna sa provokatorom, sprečio igrač Minesote Majk Konli, kao i jedan od arbitara.
Pogledajte kako je sve ovo izgledalo:
