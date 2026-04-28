Denver Nagetsi ubedljivo su savladali Minesota Timbervulvse sa 125:113 u petom meču plej-of serije NBA lige i smanjili su na 3:2 u ukupnom rezultatu.

Nikola Jokić još jednom je dominirao i upisao tripl-dabl uz 27 poena, 16 asistencija i 12 skokova.

Nikola Jokić na petom meču Denver - Minesota Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Neverovatna scena desila se u samom finišu ovog meča. Nikola Jokić nije želeo da ide ka košu kada je sve već bilo gotovo, te je držao loptu u rukama i izgledalo je kao da je želeo da je doda Žoanu Beranžeu, protivničkom igraču.

Beranže je krenuo po loptu, ali mu je Jokić ipak nije dao. Sudija je na kraju svirao mrtvu loptu, a Minesota je još jednom pokušala da poentira, ali bezuzspešno.

Nikola Jokić u nesvakidašnjoj situaciji na kraju petog meča Denvera i Minesote Foto: Printscreen / Twitter / BrickCenter_

