Slušaj vest

Denver Nagetsi ubedljivo su savladali Minesota Timbervulvse sa 125:113 u petom meču plej-of serije NBA lige i smanjili su na 3:2 u ukupnom rezultatu.

Nikola Jokić još jednom je dominirao i upisao tripl-dabl uz 27 poena, 16 asistencija i 12 skokova.

Nikola Jokić na petom meču Denver - Minesota

Po završetku meča, trener Nagetsa Dejvid Adelman otvorio je dušu. Bio je ljut na početku konferencije i na pitanje o napadu odgovorio je ovako.

- Napad nije bitan, dobro? Bilo je bolje nego u prva četiri meča.

Zatim je prokomentarisao Spensera Džonsa koji je odigrao odličan meč i bio je najbolji uz Jokića i Mareja.

- Igrao je kao što to inače radi. Pomogli su mu pogođeni šutevi. Bio je profesionalan, čekao je šansu, neki je čekaju, drugi je iskoriste. To radi cele sezone. Neću zaboraviti meč protiv Ingrama u predsezoni i Torontu, iako je imao minimalnu minutažu.

Pohvalio je igru svog tima u odbrani.

- Odbrana je bila dobra, njihove izgubljene lopte bile su veliki plus. Tranziciona odbrana bila je dobra za nas, bilo je poprilično dobro do četvrte deonice.

Dotakao se i incidenta između Mekdenijelsa i Jokića iz finiša prošle utakmice.

Nikola Jokić u sukobu sa Džejdenom Mekdenijelsom

- Nemam ideju, očigledno se momcima nije dopalo kako se meč završio. Stvari se događaju u plej-ofu, ne znam zašto je to uradio, dešavalo mu se i u prošlosti. To je njegova odluka, nismo u tome uživali.

Povratak Erona Gordona u tim se, nažalost, ne nazire.

- Mrzim da budem dosadan sa odgovorima, nemam ideju. Frustrirajuće je, očigledno, ali moramo da se pripremimo kao da ne ide. Ako bude pozitivan odgovor, onda moramo da promenimo rutinu i pripremu, menjamo plan igre, posebno u odbrani, ali i u napadu. Treba mu vođenje lopte.

Hvalio je Adelman potom Kema Džonsona, ali i Nikolu Jokića.

- Kem je bio agresivan, vrlo sam ponosan na njega. Imao je teške noći, imao sam akcije za njega, našao je svoje šanse. Bio je dobar na skoku, borio se da pomogne Nikoli na Goberu. Jokić je Jokić... Kada se iznervira jer nije igrao dobro, znate da će odigrati odlično sledeći put. Imao je 16 asistencija, teško ih je dostići kada ne pogađate šuteve.

Za kraj, dotakao se i Džulijusa Rendla.

- Rendl je Ol-star, niko u ovoj sobi ne želi da bude blizu njega u svom životu. Zato je plaćen tonu novca, jer je poseban igrač. Gurnuo ih je, sa njim je stvar, ako mu date prostor, idite kući. Kem je odradio posao i borio se za prostor - zaključio je Adelman.

BONUS VIDEO: