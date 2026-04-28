Oklahoma je prvi polufinalista Zapada, a ovo su detalji sa poslednjeg meča serije protiv Finiks Sansa.
TANDERI POČISTILI SANSE: Pogledajte kako je Oklahoma srušila Finiks u četvrtom meču serije (VIDEO)
Oklahoma Siti Tanderi stigli su do polufinala Zapada u NBA ligi pošto su sa 4:0 u pobedama ometlali ekipu Finiks Sansa na startu plej-ofa.
Tandere je do nove pobede, ovog puta u gostima rezultatom 131:122, predvodio Šej Gildžes-Aleksander, prvi favorit za MVP trofej i meč je završio sa 31 poenom i osam asistencija.
Šej Gildžes-Aleksander na meču Oklahoma - Finiks Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia
