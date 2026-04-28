Slušaj vest

Crvena zvezda će u sredu od 18.30 časova biti domaćin Zlatiboru u okviru plej-ofa Superlige Srbije.

Biće to prilika da Nikola Đurišić odigra prvu utakmicu za ekipu sa Malog Kalemegdana.

Đurišić je stigao iz Atlante u martu 2026. godine i potpisao je ugovor do kraja sezone 2027/28.

Igrao je za Megu kao pozajmljen igrač i na pet abaligaških utakmica je u proseku beležio 17,8 poena, 3,6 skokova, 3,6 asistencija, 1,4 ukradene lopte i indeks korisnosti 20,8 u proseku.

Nikola Đurišić na treningu Crvene zvezde Foto: KK Crvena Zvezda

Sada se pridružio košarkašima Zvezde, saopštio je klub.

"Treninzima Crvene zvezde priključio se i Nikola Đurišić, koji će sutra imati priliku da protiv Zlatibora u Pioniru debituje u dresu crveno-belih. Dođite i podržite crveno-bele u borbi za titulu šampiona Srbije!", poručili su crveno-beli.

