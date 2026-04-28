ZVEZDA PROTIV ZLATIBORA, SAŠA OBRADOVIĆ OTVORIO DUŠU PRED POČETAK KLS: "Neće biti nikakvog potcenjivanja, pristup mora da bude isti kao i na..."
Prvi meč četvrtfinala igra se u sredu od 18.30 časova u hali Aleksandar Nikolić, a revanš meč na programu je već 01.05.2026. godine u Čajetini.
Ukoliko budu bolji u dvomeču protiv Zlatibora, crveno-bele očekuje novi format završnice i F4 u niškoj dvorani Čair.
Ipak, uz maksimalan respekt naš tim dočekuje utakmice sa najbolje plasiranim timom KLS, podsećamo da se mečevi domaće lige igraju uz ograničenje broja stranaca (maksimalno 4).
Trener Crvene zvezde Saša Obradović je pred ovu utakmicu rekao:
„Pristupamo ovim utakmicama maksimalno ozbiljno, uz respekt ekipe Zlatibora. Neće biti nikakvog potcenjivanja, pristup mora da bude isti kao i na utakmicama u kojima sam tražio čvrstu odbranu, energiju i maksimalno poštovanje protivnika. Za nas je ovo važno takmičenje kao i sva druga u kojima smo nastupali, i takav mora da bude i odnos na terenu uz specifičnu situaciju koju smo već imali u Kupu Radivoj Korać, a to je ograničenje broja stranih igrača.“