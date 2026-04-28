Kako prenose američki mediji, Džons će tako postati prva osoba koja je priznala krivicu u velikoj istrazi o ilegalnom klađenju, u okviru koje je uhapšeno više od 30 osoba, među kojima su i navodni članovi kriminalnih grupa i pojedinci iz sveta košarke.

Tužilaštvo navodi da je Džons prodavao ili pokušavao da proda poverljive informacije o zdravstvenom stanju igrača, uključujući i Entoni Dejvisa, čime je omogućavao kladioničarima da ostvare nelegalnu dobit.

San Antonio - Portland, Viktor Vembanjama Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

U odvojenom delu slučaja, optužen je i za učešće u nameštenim poker partijama, u kojima su korišćene sofisticirane metode varanja, poput modifikovanih mašina za mešanje karata, skrivenih kamera i posebne opreme za praćenje karata.

Džons je prethodno negirao krivicu po optužbama za prevaru i pranje novca, za koje je zaprećena kazna do 20 godina zatvora, a trenutno se brani sa slobode uz kauciju.

