Slušaj vest

Košarkaška liga Srbije u sredu, 29. aprila, ulazi u završnu fazu.

Putnici za fajnal-for koji će se odigrati u Nišu krajem maja traže se četvrtfinalnim mečevima u kojima će se sastati Partizan - Sloboda Užice, Crvena zvezda - Zlatibor Čajetina, Mega - FMP i Spartak Subotica - Borac Čačak.

Zvezda i Zlatibor će na teren u sredu od 18.30, a direktor takmičenja, Aleksandar Grujin, pred ovu utakmicu dao je intervju za Mozzart Sport, u kom je najavio da će beogradski večiti rivali uskoro igrati KLS tokom čitave sezone.

- Već sam obavio razgovore sa svim našim najvećim klubovima i svi su izrazili spremnost da igraju domaće takmičenje čitave sezone - počeo je priču Grujin, pa odgovorio na pitanje šta će biti sa ABA ligom u tom slučaju:

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Partizan večiti derbi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Ja bih to postavio ovako: zašto da se razmišlja o tome kako da se igra domaća liga, neka se razmišlja o tome kako da se igra ABA liga. Ona nije obavezna. Domaće takmičenje je uvek najbitnije i tako treba da bude i u Srbiji. Zašto bismo razvijali centre u Sloveniji i Hrvatskoj, a uz to ih još i finansirali? Treba da se okrenemo našim centrima.

Zatim je Grujin nastavio u istom dahu.

- Da li znate da u Srbiji, južno od Kragujevca, gotovo da nemamo klub? Mnogi gradovi su ostali bez košarke. Moramo da razvijamo naše centre kako bi deca stasavala u tim sredinama. Srpska košarka nije samo Beograd, mladi igrači ne moraju da dolaze u prestonicu da bi igrali kvalitetnu košarku. Neka stasavaju u svojim klubovima, a za tako nešto je potrebno da budemo ujedinjeni i da naši najveći klubovi igraju domaću ligu. Svesni smo da to neće biti jednostavno. Potrebno je preseći, biti pametan i uvideti stvari na pravi način.

Povratak Zvezde i Partizana u KLS sasvim sigurno digao bi i nivo takmičenja i poseta bi bila daleko veća.

- To ne bi bio poziv klubovima, već obaveza svakog srpskog kluba da igra srpsku ligu. I to kompletno takmičenje, a ne da se priključuju na samo nedelju ili dve. Nije reč o nikakvom 'proširenju', kako govore neki zlonamerni, plan je da osnažimo našu košarku i naše centre. Zamislite kako bi izgledalo da brojni gradovi u Srbiji tokom sezone dočekaju Zvezdu i Partizan. To je ogromna stvar za te sredine i to im moramo omogućiti.

Aleksandar Grujin ističe i kako bi moralo da dođe i do određenih promena kada su u pitanju pravila, posebno zbog Partizana i Crvene zvezde koji nastupaju u Evroligi.

- Svesni smo specifične situacije naša dva najveća kluba. Moraće da registruju veći broj igrača. Ništa od toga nije jednostavno, ali je vreme da naše klubove vratimo kući. Neki su ih odatle odveli, ali na nama je da ih vratimo. Nisu oni nigde daleko otišli, tu su, samo treba povući pametne poteze - zaključio je on.

Kurir sport / Mozzart Sport

BONUS VIDEO: