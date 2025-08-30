SRBIJA - LETONIJA: Orlovi bez kapitena jure treću pobedu na Eurobasketu! Protiv sebe će imati motivisanog domaćina i 9.000 vatrenih navijača
Samo 19 sati posle završetka utakmice drugog kola, košarkaška reprezentacija Srbije ponovo izlazi na teren.
Srbija je u petak uveče u prilično mučnoj utakmici savladala Portugal i upisala drugu pobedu na šampionatu, a sledi joj najveći izazov do sada.
Letonija je domaćin grupe, ali i same završnice prvenstva, što može samo da znači da ima velike ambicije. Do sada ih nisu opravdali na terenu, pošto su izgubili od Turske i jedva pobedili Estoniju. Međutim, nema dileme da je Srbija posebna inspiracija.
Uz Letoniju će biti i 9.000 vatrenih navijača u areni u Rigi. Preostalih nešto više od 1.000 mesta pripašće navijačima Srbije.
Srbija ubedljiva u međusobnim duelima, ali...
Srbija i Letonija su igrali pet puta na zvaničnim utakmicama, od toga tri puta na Eurobasketu.
Sva tri puta je Srbija slavila, i to 2011, 2013. i 2017. godine.
Srbija je slavila i u prvoj utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2023, ali je izgubila poslednji međusobni meč. Bilo je to u junu 2022. godine kada je Letonija na svom terenu upisala pobedu rezultatom 66:59.
SASTAVI
SRBIJA - LETONIJA
Hala: Arena, Riga:
Sudije: Gediminas Petraitis (SAD), Antonio Konde (Špa), Fernanto Kalatrava (Špa)
SRBIJA: Filip Petrušev, Nikola Jović, Bogdan Bogdanović, Vanja Marinković, Tristan Vukčević, Ognjen Dobrić, Nikola Jokić, Vasilije Micić, Marko Gudurić, Stefan Jović, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov. Trener: Svetislav Pešić.
LETONIJA: Mejeris, Porcingis, Davis Bertans, Dairis Bertans, Smits, Kavars, Lomaš, Grazulis, Steinbergs, Kuruc, Žagars, Zoriks. Trener: Luka Banki.