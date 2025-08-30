Srbija je u petak uveče u prilično mučnoj utakmici savladala Portugal i upisala drugu pobedu na šampionatu, a sledi joj najveći izazov do sada.

Letonija je domaćin grupe, ali i same završnice prvenstva, što može samo da znači da ima velike ambicije. Do sada ih nisu opravdali na terenu, pošto su izgubili od Turske i jedva pobedili Estoniju. Međutim, nema dileme da je Srbija posebna inspiracija.