15:24

Letonci pecnuli Pešića

Letonci pecnuli našeg selektora pred večerašnju utakmicu - nazvali ga "starom lisicom"
15:23

Šta kažu kladionice?

"ORLOVI" SU APSOLUTNI FAVORITI PROTIV DOMAĆINA U RIGI! Kladionice objavile kvote za meč Srbije i Letonije: Očekuje se dominacija čete Svetislava Pešića!
15:22

Pešić otkazao trening

SELEKTOR PEŠIĆ OTKAZAO TRENING! Posle haosa na meču sa Portugalom odlučio se za ovaj potez!
15:22

Petrušev kažnjen

POZNATA SUDBINA FILIPA PETRUŠEVA: Disciplinski sudija doneo odluku da li košarkaš Srbije može da igra protiv Letonije
15:19

Srbija bez kapitena

KSS POTVRDIO NAJGORE MOGUĆE VESTI! BOGDAN BOGDANOVIĆ NE IGRA PROTIV LETONIJE! Vesti o kapitenu "orlova" koje su svi čekali!
2:25

Srbija ubedljiva u međusobnim duelima, ali...

Srbija i Letonija su igrali pet puta na zvaničnim utakmicama, od toga tri puta na Eurobasketu.

Sva tri puta je Srbija slavila, i to 2011, 2013. i 2017. godine.

Srbija je slavila i u prvoj utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2023, ali je izgubila poslednji međusobni meč. Bilo je to u junu 2022. godine kada je Letonija na svom terenu upisala pobedu rezultatom 66:59.

2:18

SASTAVI

SRBIJA - LETONIJA

Hala: Arena, Riga:

Sudije: Gediminas Petraitis (SAD), Antonio Konde (Špa), Fernanto Kalatrava (Špa)

SRBIJA: Filip Petrušev, Nikola Jović, Bogdan Bogdanović, Vanja Marinković, Tristan Vukčević, Ognjen Dobrić, Nikola Jokić, Vasilije Micić, Marko Gudurić, Stefan Jović, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov. Trener: Svetislav Pešić.

LETONIJA: Mejeris, Porcingis, Davis Bertans, Dairis Bertans, Smits, Kavars, Lomaš, Grazulis, Steinbergs, Kuruc, Žagars, Zoriks. Trener: Luka Banki.