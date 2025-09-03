Svi događaji
11:23

Nikola Jović spreman za Tursku

Košarkaš Srbije, Nikola Jović, poslao je moćnu poruku Erginu Atamanu i Turcima. O čemu se radi, možete videti na sledećem linku:

Ne propustiteEuroBasket 2025SRPSKI AS POSLAO BRUTALNU PORUKU ATAMANU: Neka se čuva Turska, ovo ih čeka večeras... (VIDEO)
Nikola Jović i Nikola Jokić

11:08

Gde gledati Srbiju?

Ako vas zanima gde možete gledati direktan prenos meča Srbija - Turska, više informacija možete pronaći na sledećem linku:

Ne propustiteEuroBasket 2025A SAD ONO PRAVO - SPEKTAKL ZA PRVO MESTO PRED NOKAUT FAZU: Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Turska
profimedia-1030604618.jpg

11:07

Šta kaže Bogdan Tanjević?!

Bogdan Tanjević govorio je o predstojećem meču Srbije i Turske. Njegove reči možete pročitati u sledećem tekstu:

Ne propustiteEuroBasket 2025SRBIJO, DOBRO POSLUŠAJ ŠTA OVAJ ČOVEK IMA DA KAŽE! Ova legenda odlično zna kakva je sila koja preti Pešiću i njegovim košarkašima!
Košarkaška reprezentacija Srbije Srbija Letonija

11:06

Skočila kvota na "orlove"

Gd. Više informacija možete pronaći na sledećem linku:

Ne propustiteEuroBasket 2025NEOČEKIVANI PREOKRET! OVOME SE NIKO U SRBIJI NIJE NADAO! Pešićevi "orlovi" u centru pažnje, isplivao podatak koji može da uplaši i zabrine!
Svetislav Pešić

10:54

Raspored utakmica

U sredu, 3. septembra, na programu su sledeći mečevi:

Grupa A:

13.45 Estonija - Portugal

17.00 Letonija - Češka

20.15 Srbija - Turska

Grupa B:

12.30 Crna Gora - Velika Britanija

15.30 Litvanija - Švedska

19.30 Finska - Nemačka