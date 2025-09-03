Najzanimljivija dešavanja sa Eurobasketa možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs
EUROBASKET, 8. DAN: Derbi dana igraju Srbija i Turska! Crnogorci i Britanci prvi na terenu!
Vreme je za osmi dan Eurobasketa 2025.
Košarkašku reprezentaciju Srbije očekuje bitka za prvo mesto u grupi i to protiv selekcije Turske (20.15), ali daleko od toga da će ovo biti jedino uzbuđenje.
11:23
Nikola Jović spreman za Tursku
Košarkaš Srbije, Nikola Jović, poslao je moćnu poruku Erginu Atamanu i Turcima. O čemu se radi, možete videti na sledećem linku:
11:08
Gde gledati Srbiju?
Ako vas zanima gde možete gledati direktan prenos meča Srbija - Turska, više informacija možete pronaći na sledećem linku:
11:07
Šta kaže Bogdan Tanjević?!
Bogdan Tanjević govorio je o predstojećem meču Srbije i Turske. Njegove reči možete pročitati u sledećem tekstu:
