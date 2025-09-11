Slušaj vest

Neprijatno je bilo u Areni pratiti meč gde su „orlovi“ spustili nogu s gasa da ne pobede Dončića i drugove sa 50 razlike.

Rasulo u Sloveniji je trajalo danima, a kulminiralo je sukobom braće Dragić sa selektorom Sekulićem. Uz sve povrede (Čančar), činjenicu da su bez naturalizovanih igrača (Nibo i Tobi), Slovenci su prvenstvo dočekali kao totalni autsajderi. Zaista su delovali nemoćno bez obzira na činjenicu da imaju najboljeg igrača na prvenstvu – Luku Dončića.

A, onda se desilo...

- Igrali su svi za tim, igrali su svi za Luku i ginuli su na parketu. Odbrana je bilo mnogo čvršća, defanzivne rotacije na nivou, skok u napadu, građenje obruča – kada bi sve spojili u jedno to bi se nazvalo – želja.

E, to se vidilo kod Sekulićevog tima, a ne kod Pešićevog.

Alen Omić koji je na meču Srbija – Slovenija delovao potpuno nemoćno, postaje dominantan na pod koševima u Rigi. Čak sedmorica debitanata u timu ostavljaju poslednji atom snage na terenu kako bi ispratili Luku i pokazali zašto su u državnom dresu... Postalo je uživanje gledati ratnički tim Slovenije.

Temipranje forme? Slovenija je pokazala kako se to radi. Mi smo pik forme imali na pripremama?! Dok su Slovenci tada izgedali jako loše, a kroz turir su rasli i došli do toga da su protiv Nemačke bili potpuno ravnopravni.

Mnogo lekcija... Samo da nešto iz njih naučimo. A, ne da pričamo: povrede, korone i svi igraju košarku. Da su imali i malo sreće (dve ludačke trojke Nemaca za preokret), sada bi verovatno pisali o njima kao timu koji je na dva koraka do zlata...

