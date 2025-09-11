Slušaj vest
Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

Sećate li se utakmice Srbija – Slovenije nekoliko dana pred početak Eurobasketa? Sećate li se totalnog haosa u reprezentaciji Slovenije u nedeljama pred početak Evropskog prvenstva?

Ne propustiteEuroBasket 2025MOĆAN, MOĆNIJI, SRBIJA: Slovenija demolirana sa sve Dončićem! Generalna proba pokazala da je zlato jedina mera za Orlove
Srbija. Slovenija, Evrobasket 2025
EuroBasket 2025HAOS U SLOVENIJI PRED EUROBASKET - ZVEZDA TIMA IZBAČENA IZ REPREZENTACIJE! Tvrdi da je razlog njegovo prezime! Potez zbog kog gori region!
Luka Dončić i Zoran Dragić
EuroBasket 2025TOTALNI HAOS PRED EUROBASKET! Braća Dragić žestoko zaratila sa selektorom: Sekuliću, lažeš!
screenshot-15.jpg

Neprijatno je bilo u Areni pratiti meč gde su „orlovi“ spustili nogu s gasa da ne pobede Dončića i drugove sa 50 razlike.

Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

Rasulo u Sloveniji je trajalo danima, a kulminiralo je sukobom braće Dragić sa selektorom Sekulićem. Uz sve povrede (Čančar), činjenicu da su bez naturalizovanih igrača (Nibo i Tobi), Slovenci su prvenstvo dočekali kao totalni autsajderi. Zaista su delovali nemoćno bez obzira na činjenicu da imaju najboljeg igrača na prvenstvu – Luku Dončića.

Luka Dončić na Eurobasketu 2025 Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, FIBA, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

A, onda se desilo...

- Igrali su svi za tim, igrali su svi za Luku i ginuli su na parketu. Odbrana je bilo mnogo čvršća, defanzivne rotacije na nivou, skok u napadu, građenje obruča – kada bi sve spojili u jedno to bi se nazvalo – želja.

E, to se vidilo kod Sekulićevog tima, a ne kod Pešićevog.

Alen Omić koji je na meču Srbija – Slovenija delovao potpuno nemoćno, postaje dominantan na pod koševima u Rigi. Čak sedmorica debitanata u timu ostavljaju poslednji atom snage na terenu kako bi ispratili Luku i pokazali zašto su u državnom dresu... Postalo je uživanje gledati ratnički tim Slovenije.

Temipranje forme? Slovenija je pokazala kako se to radi. Mi smo pik forme imali na pripremama?! Dok su Slovenci tada izgedali jako loše, a kroz turir su rasli i došli do toga da su protiv Nemačke bili potpuno ravnopravni.

Reakcije Dončića na meču protiv Nemačke, Eurobasket 2025 Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Mnogo lekcija... Samo da nešto iz njih naučimo. A, ne da pričamo: povrede, korone i svi igraju košarku. Da su imali i malo sreće (dve ludačke trojke Nemaca za preokret), sada bi verovatno pisali o njima kao timu koji je na dva koraka do zlata...

Ne propustiteEuroBasket 2025DONČIĆ SE OGLASIO POSLE KONTROVERZNOG ISPADANJA SA EUROBASKETA: Iskoristio je ovu fotografiju, a bila mu je dovoljna samo jedna reč
Luka Dončić
EuroBasket 2025"KAPA DOLE, SUDIJA! REŠI DONČIĆA ODMAH!" Region bruji o rečima hrvatskog komentatora: Žestoko je udario po Luki, pa veličao potez arbitra! (VIDEO)
Luka Dončić u raspravi sa sudijom na meču Slovenija - Nemačka na Eurobasketu 2025
EuroBasket 2025KAMERA ZABELEŽILA KAKO DONČIĆ NA SRPSKOM VREĐA SUDIJE! Luki pao mrak na oči: Posle bolne eliminacije psovao majke arbitrima!
Luka Dončić
EuroBasket 2025DONČIĆA OVAKO BESNOG NIKADA NISTE VIDELI! Usred meča pokazao sudiji da je "potplaćen", a onda mu je dao i suvenir za dobro obavljen zadatak! (VIDEO)
Luka Dončić

 BONUS VIDEO:

Izjava Luke Dončića posle poraza od Nemačke Izvor: Kurir