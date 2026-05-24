OLIMPIJAKOS - REAL! Arena u Atini obojena u crveno-belo: Grci jure četvrti trofej, Španci 12. naslov Evrolige
Košarkaši Olimpijakosa i Reala od 20 časova igraju finale ovogodišnjeg izdanja Evrolige.
Posle utakmice koja se igra u atinskoj hali "OAKA" biće poznato da li se Olimpijakos četvrti put krunisao, ili je Realu to pošlo za rukom 12. put.
Nije bilo dileme, "Telekom" arena, poznatija kao "OAKA" centar, obojena je u crveno-belo.
Dom Panatinaikosa, domaćin je F4 Evrolige, a kako domaći klub ne učestvuje, jasno je da njegov gradski rival koristi priliku.
Navijača Reala jedva ima 200-300 u hali, sve ostalo pripada pristalicama Olimpijakosa.
Hala: Telekom centar Atina
Sudije: Sreten Radović, Robert Lotermozer, Olegs Latiševs
OLIMPIJAKOS: Vokap, Vord, Vezenkov, Papanikolau, Dorsi, Piters, Milutinov, Džozep, Hol, Mekisik, Džons, Furnije. Trener: Georgios Barcokas.
REAL: Lajls, Abaldo, Kapaco, Okeke, Proćida, Hezonja, Maledon, Almansa, Dek, Ljulj, Feliz. Trener: Serđo Skariolo