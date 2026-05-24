19:43

Telekom arena obojena u crveno-belo

Nije bilo dileme, "Telekom" arena, poznatija kao "OAKA" centar, obojena je u crveno-belo.

Dom Panatinaikosa, domaćin je F4 Evrolige, a kako domaći klub ne učestvuje, jasno je da njegov gradski rival koristi priliku.

Navijača Reala jedva ima 200-300 u hali, sve ostalo pripada pristalicama Olimpijakosa.

16:35

Sastavi

OLIMPIJAKOS - REAL

Hala: Telekom centar Atina

Sudije: Sreten Radović, Robert Lotermozer, Olegs Latiševs

OLIMPIJAKOS: Vokap, Vord, Vezenkov, Papanikolau, Dorsi, Piters, Milutinov, Džozep, Hol, Mekisik, Džons, Furnije. Trener: Georgios Barcokas.

REAL: Lajls, Abaldo, Kapaco, Okeke, Proćida, Hezonja, Maledon, Almansa, Dek, Ljulj, Feliz. Trener: Serđo Skariolo