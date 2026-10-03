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Košarkaši Partizana ostvarili su još jednu veliku pobedu u Evroligi, pošto su u Minhenu savladali Bajern posle velikog preokreta, a ponovo je jedan od junaka crno-belih bio Karlik Džons.

Američki plejmejker imao je još jednu važnu ulogu u završnici utakmice. Džons je od svojih 16 poena čak 13 ubacio u poslednjoj četvrtini, kada je Partizan napravio preokret i stigao do pobede.

1/6 Vidi galeriju Košarkaš Partizana Karlik Džons Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Posle utakmice, Džons se oglasio na društvenim mrežama i poslao kratku, ali veoma jasnu poruku. Uz nekoliko fotografija sa prethodne tri utakmice Partizana napisao je:

"Bolje pazite šta pričate o meni"!

Njegova objava odmah je privukla pažnju navijača, posebno nakon još jedne partije u kojoj je pokazao koliko može da bude važan kada se utakmica lomi.

Najefikasniji u redovima Partizana bio je Džekiri sa 17 poena i pet skokova, dok je Džons sa 16 poena ponovo bio jedan od ključnih igrača u velikom preokretu crno-belih.

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