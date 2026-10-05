KAKAV ŠOK! ZVEZDA EVROLIGE UHVAĆENA PIJANA ZA VOLANOM! Igrao protiv Crvene zvezde, pa seo u volan u alkoholisanom stanju! Poznato koliko promila je imao
Edvards je ovog leta stigao u Žalgiris kao veliko pojačanje iz Virtusa i na prve tri utakmice je u prosek imao 16 poena.
Sezonu je startovao na gostovanju Crvenoj zvezdi kada je za 15 i po minuta na terenu postigao 13 poena uz dve ukradene lopte.
Sada je stigla neočekivana vest iz Litvanije.
Naime, Karsen Edvards je uhvaćen u vožnji u alkoholisanom stanju.
1,07 promila
Američkog beka je zaustavila policija tokom rutinske kontrole, a nakon toga je ustanovljeno da je sedeo za volanom pod dejstvom alkohola.
Prema rečima Ramunasa Matonisa, šega odeljenja za komunikacije Policijske uprave u Kaunasu, Edvards je vozio sa 1,07
"U četvrtak veče, oko pola sata posle ponoći, u ulici Birštono, tokom preventivne racije, zaustavljen je automobil VW (Folksvagen) Tiguan, kojim je upravljao pijani igrač Žalgirisa. Kod njega je utvrđeno 1,07 promila alkohola u krvi", rekao je Matonis.
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