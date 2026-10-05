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Edvards je ovog leta stigao u Žalgiris kao veliko pojačanje iz Virtusa i na prve tri utakmice je u prosek imao 16 poena.

Sezonu je startovao na gostovanju Crvenoj zvezdi kada je za 15 i po minuta na terenu postigao 13 poena uz dve ukradene lopte.

Sada je stigla neočekivana vest iz Litvanije.

Naime, Karsen Edvards je uhvaćen u vožnji u alkoholisanom stanju.

1,07 promila

Američkog beka je zaustavila policija tokom rutinske kontrole, a nakon toga je ustanovljeno da je sedeo za volanom pod dejstvom alkohola.

1/6 Vidi galeriju Karsen Edvards u dresu Žalgirisa, sezona 2026/27 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prema rečima Ramunasa Matonisa, šega odeljenja za komunikacije Policijske uprave u Kaunasu, Edvards je vozio sa 1,07

"U četvrtak veče, oko pola sata posle ponoći, u ulici Birštono, tokom preventivne racije, zaustavljen je automobil VW (Folksvagen) Tiguan, kojim je upravljao pijani igrač Žalgirisa. Kod njega je utvrđeno 1,07 promila alkohola u krvi", rekao je Matonis.

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