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Žalgiris je novčano kaznio Karsena Edvardsa nakon incidenta u Kaunasu, gde je američkog košarkaša policija zaustavila za volanom pod dejstvom alkohola.

Kako prenosi "Krepsinis.net", Edvards je zaustavljen tokom noćne policijske kontrole, nekoliko sati nakon pobede Žalgirisa nad Lietkabelisom. Policija je utvrdila da je vozač Folksvagena Tiguana imao 1,07 promila alkohola u krvi.

1/6 Vidi galeriju Karsen Edvards u dresu Žalgirisa, sezona 2026/27 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Klub je nakon utvrđenih okolnosti odlučio da kazni svog igrača, ali iznos novčane kazne nije saopšten. Iz Žalgirisa su poručili da takvo ponašanje nije u skladu sa vrednostima kluba i standardima koji se očekuju od profesionalnih sportista.

Edvards je priznao grešku, izrazio žaljenje i preuzeo odgovornost za svoje postupke. U klubu očekuju da mu incident bude važna lekcija i podsećaju da svi članovi organizacije moraju da poštuju zakon i budu odgovorni i van terena.

Američki bek je u pobedi nad Lietkabelisom upisao 11 poena i šest asistencija, a Žalgiris naredni meč Evrolige igra protiv Barselone u gostima.

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