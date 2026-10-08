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Od najnovijeg
21:32

20'

Tompson stiže do devetog poena - 53:37.

Džons ima 12 poena, a Tompson devet.

U Realu čak 11 igrača se upisalo u strelce.

21:31

19'

Tavares je pogodio za 53:35

21:27

18'

Real povećava na 47:31. Smit je precizan.

Džons smanjuje - 47:33

Tavares stiže do lakih poena - 49:33

Tompson pogađa sedmi vezani poen - 49:35

Pradilja postiže lake poene - 51:35. Tajm-aut za Đoana Penjaroju. 

21:24

17'

Tompson u kontranapadu pogađa za dva - 45:31. Tajm-aut za Pedra Martineza.

21:24

16'

Jantunen je pogodio dva bacanja, raste prednost Reala - 45:26

Tompson pogađa trojku - 45:29. Pajola je upisao četvrtu asistenciju.

21:20

15'

Kampaco preko Tanaskovića pogađa - 43:26

21:16

14'

Lovernj je fauliran za dva penala. Precizan je oba puta - 38:24

Smit pogađa novu trojku za Real - 41:24. Domaćin sjajno šutira. Šesta trojka iz devet pokušaja.

Džons je fauliran, Real je izašao iz bonusa. Pogodio je oba puta - 41:26

21:13

13'

Smit produžava seriju Reala na 17:2 - 38:21

Pajola je fauliran u prodoru za dva bacanja. Pogodio je prvo, a promašio drugo - 38:22

21:06

12'

Olmanu je dosuđen u napadu ometajući faul, Abalde je iskoristio oba slobodna bacanja - 33:19

Pradilja nastavlja seriju - 35:19. Serija 8:0 Reala u drugoj četvrtii. Ukupno 14:0. 

Tanasković postiže dva poena - 35:21

Penjaroja je dobio tehničku grešku zbog prigovora. Nije baš da crno-beli mogu da budu zadovoljni odnosom trojke u narandžastom.

Pradilja pogađa kaznu - 36:21

21:05

11'

Pradilja se upisao u strelce, prva dvocifrena prednost domaćina - 29:19

Smit se upisao u strelce, raste prednost Reala - 31:19. Ovo je sada serija 16:3 ili 10:0. 

21:03

2. četvrtina

Partizan ima minus osam na startu druge četvrtine - 27:19

21:02

10'

Feliz preko ruke Olmana pogađa za tri na isteku četvrtine - 27:19.

Real je napravio seriju 12:3.

21:01

9'

Olman pogađa prvu trojku za Partizan - 21:19

Džćons vraća trojku - 24:19

20:59

8'

Luvavu-Kabaro se upisao u strelce - 19:16

Luvavu je ponovo siguran - 21:16. 

20:58

7'

Kampaco ubacuje svoju prvu, a treću Realovu trojku - 15:14. Zanimljiv je duel nekadašnjih saigrača iz Crvene zvezde, a saigrača iz reprezentacije Argentine, Vildose i Kampaca.

Olmen pogađa svoje prve poene - 15:16.

Feliz je precizan - 17:16

20:54

6'

Tanasković u kontri koristi sjajan pas Pajole, Partizan prvi put vodi - 10:12.

Feliz za izjednačenje - 12:12

Džekiri je fauliran pri šutu. Pogodio je prvo bacanje, takođe i drugo - 12:14

20:53

5'

Realu je tek posle više od pet minuta dosuđen prvi prekršaj.

Džons je stigao već do osmog poena - 10:8

Pajola popravlja promašaj Tanaskovića - 10:10

20:51

4'

Tavares se upisuje u listu strelac - 10:6

Partizan je iskoristio bonus već posle četiri minuta. Hejsu je sviran drugi faul.

20:50

3'

Okeke pogađa drugu trojku za Real - 8:4

Džons još jednom pogađa, 3/3 - 8:6

20:48

2'

Abalde pogađa prvu trojku na utakmici - 5:2.

Džons preko Tavaresa pogađa svoj četvrti poen - 5:4

20:47

1'

Maledon sa linije penala otvara utakmicu - 2:0

Džons je pogodio prve poene za Partizan - 2:2

20:43

1. četvrtina

Starteri Partizana su Karlik Džons, Alesandro Pajola, Itan Tompson, Nikola Tanasković i Kevarijus Hejs.

Za Real počinju Maledon, Smit, Abalde, Okeke i Tavares

Partizan je i na ovom meču bez Vilisa i Stivensa, kao i od ranije povređenog Marinkovića.

16:01

Tabela



Standings provided by Sofascore

15:57

Sastavi

REAL - PARTIZAN

Arena: Movistar, Madrid

Sudije: Emin Mogulkoč, Miloš Koljenšić, Marćin Kovalski

REAL: Smit, Luvavu-Kabaro, Pradilja, Abalde, Kampaco, Okeke, Maledon, Dek, Jantunen, Tavares, Feliz, Džons. Trener: Pedro Martinez

PARTIZAN: Olman, Džons, Vildosa, Tompson, Nakić, Tanasković, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lorenj, Si. Trener: Đoan Penjaroja 