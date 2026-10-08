REAL - PARTIZAN: Crno-beli imaju veliki zaostatak na poluvremenu, odbrana potpuno podbacila
Košarkaši Partizana gostuju Realu u Madridu u okviru 4. kola Evrolige.
Utakmica se igra u "Movistar" areni od 20.45 časova.
20'
Tompson stiže do devetog poena - 53:37.
Džons ima 12 poena, a Tompson devet.
U Realu čak 11 igrača se upisalo u strelce.
18'
Real povećava na 47:31. Smit je precizan.
Džons smanjuje - 47:33.
Tavares stiže do lakih poena - 49:33.
Tompson pogađa sedmi vezani poen - 49:35.
Pradilja postiže lake poene - 51:35. Tajm-aut za Đoana Penjaroju.
16'
Jantunen je pogodio dva bacanja, raste prednost Reala - 45:26.
Tompson pogađa trojku - 45:29. Pajola je upisao četvrtu asistenciju.
14'
Lovernj je fauliran za dva penala. Precizan je oba puta - 38:24.
Smit pogađa novu trojku za Real - 41:24. Domaćin sjajno šutira. Šesta trojka iz devet pokušaja.
Džons je fauliran, Real je izašao iz bonusa. Pogodio je oba puta - 41:26.
13'
Smit produžava seriju Reala na 17:2 - 38:21.
Pajola je fauliran u prodoru za dva bacanja. Pogodio je prvo, a promašio drugo - 38:22.
12'
Olmanu je dosuđen u napadu ometajući faul, Abalde je iskoristio oba slobodna bacanja - 33:19.
Pradilja nastavlja seriju - 35:19. Serija 8:0 Reala u drugoj četvrtii. Ukupno 14:0.
Tanasković postiže dva poena - 35:21.
Penjaroja je dobio tehničku grešku zbog prigovora. Nije baš da crno-beli mogu da budu zadovoljni odnosom trojke u narandžastom.
Pradilja pogađa kaznu - 36:21.
11'
Pradilja se upisao u strelce, prva dvocifrena prednost domaćina - 29:19.
Smit se upisao u strelce, raste prednost Reala - 31:19. Ovo je sada serija 16:3 ili 10:0.
10'
Feliz preko ruke Olmana pogađa za tri na isteku četvrtine - 27:19.
Real je napravio seriju 12:3.
7'
Kampaco ubacuje svoju prvu, a treću Realovu trojku - 15:14. Zanimljiv je duel nekadašnjih saigrača iz Crvene zvezde, a saigrača iz reprezentacije Argentine, Vildose i Kampaca.
Olmen pogađa svoje prve poene - 15:16.
Feliz je precizan - 17:16.
6'
Tanasković u kontri koristi sjajan pas Pajole, Partizan prvi put vodi - 10:12.
Feliz za izjednačenje - 12:12.
Džekiri je fauliran pri šutu. Pogodio je prvo bacanje, takođe i drugo - 12:14.
5'
Realu je tek posle više od pet minuta dosuđen prvi prekršaj.
Džons je stigao već do osmog poena - 10:8.
Pajola popravlja promašaj Tanaskovića - 10:10.
4'
Tavares se upisuje u listu strelac - 10:6.
Partizan je iskoristio bonus već posle četiri minuta. Hejsu je sviran drugi faul.
2'
Abalde pogađa prvu trojku na utakmici - 5:2.
Džons preko Tavaresa pogađa svoj četvrti poen - 5:4.
1'
Maledon sa linije penala otvara utakmicu - 2:0.
Džons je pogodio prve poene za Partizan - 2:2.
1. četvrtina
Starteri Partizana su Karlik Džons, Alesandro Pajola, Itan Tompson, Nikola Tanasković i Kevarijus Hejs.
Za Real počinju Maledon, Smit, Abalde, Okeke i Tavares
Partizan je i na ovom meču bez Vilisa i Stivensa, kao i od ranije povređenog Marinkovića.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
REAL - PARTIZAN
Arena: Movistar, Madrid
Sudije: Emin Mogulkoč, Miloš Koljenšić, Marćin Kovalski
REAL: Smit, Luvavu-Kabaro, Pradilja, Abalde, Kampaco, Okeke, Maledon, Dek, Jantunen, Tavares, Feliz, Džons. Trener: Pedro Martinez
PARTIZAN: Olman, Džons, Vildosa, Tompson, Nakić, Tanasković, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lorenj, Si. Trener: Đoan Penjaroja