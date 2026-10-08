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Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na gostujućem terenu Dubai 77:58 (16:21, 21:10, 19:15, 21:12), u četvrtom kolu Evrolige.

Zvezdu je predvodio Džordan Nvora sa 20 poena, a pratili su ga Semi Odželej sa 12 i Džered Batler sa 11 poena.

Najefikasniji kod Dubaija bili su Dvejn Bejkon sa 13, Tornike Šengelija sa 12 i Eli Okobo sa 10 poena.

Pogledajte najbolje momente sa meča:

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Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir