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1/6 Vidi galeriju KK Real - KK Partizan, Evroliga 8. 10. 2026 Foto: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

Karlik Džons je bio najefikasniji u timu Partizana sa 19 poena. Itan Tompson je postigao 14 poena, a Tonje Džekiri 11.

Kod domaćina Teo Maledon je postigao 13 poena, a Fakundo Kampaco 12.

Partizan u utorak dočekuje Panatinaikos Željka Obradovića, dok Real gostuje Armaniju u Milanu.

Dva dana kasnije Partizan će gostovati Fenerbahčeu, a Real će dočekati Asvel.

Svoje impresije posle meča izneo je trener Reala Pedro Martinez.

"Da, oduvek je bolje biti kod kuće, ali isti broj utakmica imamo kod kuće i u gostima. Sigurno ćemo da pobedimo nešto u gostima, a i da izgubimo kod kuće. Idemo dan po dan i nastavljamo da napredujemo".

Šta mu se najviše svidelo?

"U prvom poluvremenu smo šutirali bolje trojke, u drugom nismo nalazili dobre opcije, ali smo bolje kontrolisali defanzivni skok u drugom poluvremenu i to je nama veoma bitno".