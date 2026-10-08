PEDRO MARTINEZ POSLE PREKIDA CRNOG NIZA REALA: Uvek je bolje igrati kod kuće...
Karlik Džons je bio najefikasniji u timu Partizana sa 19 poena. Itan Tompson je postigao 14 poena, a Tonje Džekiri 11.
Kod domaćina Teo Maledon je postigao 13 poena, a Fakundo Kampaco 12.
Partizan u utorak dočekuje Panatinaikos Željka Obradovića, dok Real gostuje Armaniju u Milanu.
Dva dana kasnije Partizan će gostovati Fenerbahčeu, a Real će dočekati Asvel.
Svoje impresije posle meča izneo je trener Reala Pedro Martinez.
"Da, oduvek je bolje biti kod kuće, ali isti broj utakmica imamo kod kuće i u gostima. Sigurno ćemo da pobedimo nešto u gostima, a i da izgubimo kod kuće. Idemo dan po dan i nastavljamo da napredujemo".
Šta mu se najviše svidelo?
"U prvom poluvremenu smo šutirali bolje trojke, u drugom nismo nalazili dobre opcije, ali smo bolje kontrolisali defanzivni skok u drugom poluvremenu i to je nama veoma bitno".