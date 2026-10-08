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Košarkaši Valensije savladali su Hapoel Tel Aviv rezultatom 93:82 u četvrtom kolu Evrolige i nastavili sjajan niz na početku sezone. Španski tim ostaje maksimalan u elitnom takmičenju, uprkos velikim promenama u sastavu i odlasku trenera Pedra Martinesa.

Valensija je od samog početka nametnula svoj ritam, kontrolisala dešavanja na parketu i postepeno uvećavala prednost. Hapoel nije uspeo da pronađe odgovor na igru domaćina, pa je na kraju morao da se pomiri sa porazom.

Kameron Tejlor predvodio je Valensiju sa 17 poena, dok je Ti Džej Šorts dodao 15 poena i šest asistencija. Zapažene partije pružili su i bivši košarkaši večitih rivala, Dilan Osetkovski i Hasijel Rivero, koji su postigli po deset poena.

Na drugoj strani, Antonio Blejkni odigrao je spektakularnu utakmicu i sa 30 poena bio ubedljivo najefikasniji pojedinac Hapoela. Ipak, nije imao dovoljnu podršku saigrača da bi ozbiljnije ugrozio raspoloženog domaćina.

Elajdža Brajant upisao je 12 poena i devet asistencija, dok je srpski plejmejker Vasilije Micić za 19 minuta na parketu postigao svega četiri poena.

Valensija tako nastavlja da oduševljava na početku sezone i potvrđuje da može da se nadmeće sa najboljim ekipama Evrolige, dok Hapoel, uprkos Blejkniovoj individualnoj rapsodiji, nije uspeo da izbegne poraz.

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