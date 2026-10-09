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Nekadašnji košarkaš Partizana Nikola Lončar je analizirao poraz ovog tima od Real Madrida.

Crno-beli su u Madrid stigli sa učinkom od tri pobede iz tri utakmice, dok je Real u prva tri kola zabeležio poraze. Nažalost, oba niza su prekinuta.

Real je imao kontrolu tokom gotovo čitave utakmice i uspeo je da odbije nekoliko ozbiljnih naleta Partizana i da tako zabeleži prvi evroligaški trijumf u sezoni.

Nikola Lončar, koji je nakon Partizana igrao i za Real Madrid, ocenio je igru beogradskog tima slabijom u odnosu na prethodne utakmice.

"Partizan nije odigrao kao u prve tri utakmice i to se videlo. Real je izašao sa dosta fokusa, sa svim igračima koji su od početka igrali dobro i na kraju su svi završili sa učinkom. To im je davalo prednost kroz čitav meč, Partizan nije bio dobar ni u napadu ni u odbrani kao u prve tri utakmice. Dobio je drugo poluvreme sa šest razlike (39:33) i pokazao da je spreman da se takmiči", rekao je Lončar.

Karlik preopterećen?

Karlik Džons je partijama na startu sezone nagovesio da želi da bude prisutan u trci za najkorisnijeg igrača u takmičenju. Ali, Lončar smatra da je na njemu veliki pritisak i da je potrebno od saigrača da preuzmu deo njegovog posla.

"Počelo je sa 'Real Madrid - Karlik Džons 12:8' i niko drugi iz Partizana nije dao koš u prvih pet-šest minuta. Znamo koliko je Karlik važan, ali mora još neko da se priključi. Iako je odbrana Reala bila na nivou, Karlik je uspevao da bez promašaja nalazi rešenje. Kasnije su došli promašaji i nije realno očekivati da pogađa ceo meč. Kad je seo na klupu Partizan je dosta pao, Itan Tompson je takođe dosta dao, ali ostali nisu. Partizan u poslednje vreme ima dosta promašaja iz otvorenih šuteva".

"Na kraju, Partizan se nije obrukao, nema šta da se bruka kad je bio na skoru 3-0. Drugi su na 0-3, ali Real Madrid po imenima nije bio za skor 0-3 i za situaciju u kojoj je bio... Na Karliku Džonsu je bilo veliko opterećenje, a Partizan je pokazao pravo lice u periodu igre kad je prišao na šest poena razlike. Videlo se da Partizan može, ali nijednog trenutka nisam video nervozu igrača Real Madrida", poručio je nekadašnji košarkaš.

1/6 Vidi galeriju KK Real - KK Partizan, Evroliga 8. 10. 2026 Foto: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

Čuli su za Real, ali...

Pričao je i o Đoanu Penjaroji i raspodeli minutaže.

"Karlik odradi svojih 5-6 minuta na početku i ide na odmor. Ne verujem da se taj plan promenio, nije ni večeras, iako je dao prvih osam od 12 poena Partizana. Mislim da je to plan Partizana za njegovu ulogu, a vidimo i da na kraju igra u poslednjih pet-šest minuta. Uvek mu je tempirana minutaža između 23-25 minuta tokom sezone i mislim da treba voditi računa".

"Ekipa liči na svog najboljeg igrača, na jednog ili najviše na dvojicu. Partizan je u prva tri kola ličio na tim koji vodi Karlik Džons. Možda treba da bude tu još jedan. Ekipa dobro igra i liči na najboljeg igrača ako pobeđuje, a to je u Partizanu Karlik. Svi se prikače na njega i igraju dobro, sem tih otvorenih šuteva (trojke 3/20) i to će se sigurno rešavati u nastavku sezone".

Govorio je i o iskustvu aktuelnog sastava crno-belih.

"Neki igrači Partizana nikad nisu igrali na ovako velikoj sceni. Čuli su za Real, otišli su tamo pred veliki broj navijača, veliki pritisak... Neću da kažem da su hteli da se dokažu na terenu Reala, ali imali smo dosta loših šuteva, selekcija nije bila na nivou prethodne tri utakmice...", poručio je Nikola Lončar.

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