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Košarkaški klub Olimpijakos je prozivkom odgovorio na prozivke velikom rivalu Panatinaikosu.

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas je oslobođen optužbi evroligaškog sportskog sudije nakon žalbe koju je Panatinaikos uložio zbog incidenta koji se dogodio na utakmici Olimpijakosa protiv Virtusa.

Nakon toga su se crveno-beli oglasili saopštenjem u kojem su pecnuli rivala iz Atine.

"Razumemo opsesiju KK Panatinaikos i njegovog vlasnika usmerenu protiv Olimpijakosa i njegovih članova, ali zar ne biste mogli da nađete malo vremena, između sastavljanja vaših prijava, da obavestite sportsku javnost o nečemu zaista suštinskom što se tiče zdravlja i karijere jednog vašeg sportiste?

Prošlo je nekoliko meseci od tada, ali mržnja prema Olimpijakosu i njegovim predsednicima, izgleda da osim na vaše rasuđivanje utiče i na vaše pamćenje.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Real, finale Evrolige 2026 Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

KK Olimpijakos danas obaveštava sportsku javnost o tome šta se dogodilo prošlog novembra u vezi sa zdravljem košarkaša Matijasa Lesora i operacijom kojoj je podvrgnut od strane poznatog ortopeda Nika van Dajka (Niek van Dijk), direktnog saradnika našeg tima i ličnog lekara gospodina Jorgosa Angelopulosa.

KK Panatinaikos i francuski centar, zajedno sa svojim menadžerom, obratili su se holandskom profesoru dr Niku van Dajku kako bi rešio medicinski problem ovog sportiste. Od njega su obavešteni da u Grčkoj ima ekskluzivnu saradnju sa Olimpijakosom i da samo uz posebnu dozvolu može da preuzme slučaj Matijasa Lesora. Predsednik KK Panatinaikos je kontaktirao potpredsednika KK Olimpijakos i zatražio našu dozvolu, a isto je učinio i predstavnik igrača. Gospodin Jorgos Angelopulos je odmah dao svoje odobrenje i lično kontaktirao dr Van Dajka kako bi ga o tome obavestio.

Za nas je zdravlje sportiste, kao i svakog drugog čoveka, bilo fizičko ili mentalno, stvar o kojoj nema pregovora. U onom silnom slobodnom vremenu koje imate za sastavljanje neosnovanih prijava, mogli ste da sastavite i jednu kratku zahvalnicu za ovako ozbiljnu i osetljivu temu", navedeno je u saopštenju Olimpijakosa.

Lesorova horor povreda

Bivši centar Zvezde i Partizana prošao je kroz izuzetno težak period života. U decembru 2024. godine je doživeo horor povredu na utakmici protiv Baskonije. Lesor je imao prelom fibule leve noge.

1/7 Vidi galeriju Povreda Matijasa Lesora Foto: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia, Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot

Napravio je pauzu od pet meseci i vratio se, ali nije bio dovoljno spreman da ozbiljnije pomogne na Fajnal-foru te sezone.

naredne sezone je ponovo imao probleme sa povredama skočnog zgloba, pa lakta, zbog kojeg je takođe morao da bude operisan. U oporavku od te operacije u čitav proces je uključen i Olimpijakos, za šta se saznalo saopštenjem kluba.

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