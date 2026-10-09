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Sudeći po informacijama koje stižu sa raznih strana, postoji kontakt između Crvene zvezde i Filipa Petruševa.

Košarkaš Dubaija nije dobio ni sekundu u igri na utakmici protiv srpskog kluba. Reprezentativac Srbije je presedeo na klupi za rezervne igrače što je iznenadilo mnoge.

Petrušev je prethodne sezone imao važnu ulogu u Dubaiju, ali je na startu ove praktično sklonjen na stranu. U prvom kolu je igrao 19 minuta, u drugom šest i po, a u trećem osam i po minuta.

Protiv Zvezde nije ulazio u igru, a Ćavi Paskval, koji je pred početak ove sezone preuzeo Dubai, dobio je pitanje o tome.

"Nemam šta da kažem. To je moja odluka, odluka trenera", rekao je kratko španski trener.

Povratak u Crvenu zvezdu?

Te reči Paskvala, a i činjenica da ni pre utakmice protiv Zvezde nije bio u prvom planu, mogle bi da nam kažu da reprezentativac Srbije nema mesto u ekipi, bar ne onako kako se to očekivalo i kako je to bio slučaj prethodne sezone.

1/6 Vidi galeriju Filip Petrušev u dresu Crvene zvezde Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport/Srđan Stevanović

Samim tim, priča o povratku na Mali Kalemegdan sada postaje znatno realnija.

A, nedugo nakon što je utakmica u Dubaiju završena stigle su nove informacije. Grčki novinar Sotiris Vetakis je doneo informaciju da je Filip Petrušev blizu dolaska u Zvezdu.

Krilni centar je dva puta igrao za Crvenu zvezdu.

Kada je reč o Evroligi u sezoni 2022/23 je beležio 10,7 poena, uz 5,2 skokova po utakmici, dok je u sezoni 2024/25 u proseku imao 14,1 poen, 4,9 skokova i 1,7 asistencija po utakmici.

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