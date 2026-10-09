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Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos se oglasio nakon pobede nad Fenerbahčeom.

Panatinaikos je rezultatom 92:74 pobedio Fenerbahče u Atini u četvrtom kolu Evrolige, a uz Valensiju je ostao jedini neporaženi tim od početka takmičenja.

U te četiri utakmice prosečna razlika kojom je atinski tim pobedio iznosi preko 20 poena.

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Janakopulos, očigledno oduševljen, oglasio se putem društvene mreže Instagram gde

"Ogromno je zadovoljstvo gledati kako se gradi nešto tako veliko, da logično nikada više neće biti razloga da se sedi pored terena... ni pod kojim okolnostima. Verujem da je ovo najzdravija organizacija ikada i da će ova godina, bez obzira na rezultate, biti sezona o kojoj ćemo pričati našim unucima i ježiti se", napisao je Janakopulos i dodao:

"Obradović nas uči kako će se košarka igrati narednih 10 godina!".

Hejs-Dejvis o Panatinaikosu i svom ugovoru

Prema određenim izvorima košarkaš Panatinaikosa Najdžel Hejs-Dejvis će u sezoni 2026/27 zaraditi oko 3,5 miliona evra, dok postoje i tvrdnje da će njegov prihod dostići i 5 miliona evra.

U svakom slučaju, radi se o ozbiljnim ciframa, a američki košarkaš je pokazao da i te kako zna da ceni to što zarađuje takve sume.

1/5 Vidi galeriju Najdžel Hejs-Dejvis u dresu Panatinaikosa Foto: PETE ANDREOU/ANA-MPA

U intervjuu za grčki portal "Gazeta" nekadašnji košarkaš Fenerbahčea je pričao baš o toj temi. Hejs-Dejvis je otkrio da mu navijači često govore o novcu koji dobija od Panatinaikosa.

"Navijači u Grčkoj me često podsećaju na to koliko zarađujem, pa stalno razmišljam kako ta sredstva mogu pametno da iskoristim za pomoć drugima. Ponekad me motiviše i sama pomisao na to da nekome mogu da poklonim 100 evra ili da izbegnem čekanje u redu. Takve stvari mi padnu na pamet kada mi preko leta ponestane volje za treningom. Košarka zapravo uopšte nije toliko naporan posao", rekao je Najdžel Hejs-Dejvis.

"Željko viče na mene, pa idem kući"

Poručio je potom da oseća privilegiju zbog načina na koji živi, a na zanimljiv način je pomenuo i svog trenera Željka Obradovića.

"Plaćen sam ogromnim novcem da bih igrao dečju igru, dok mnogi ljudi prolaze kroz prave životne borbe. Moje zaduženje je da dođem na trening, Željko Obradović viče na mene dva sata, a nakon toga odem kući i radim šta god mi prija. Potpuno sam svestan u kakvoj se povlašćenoj poziciji nalazim i moj život je veoma lagodan. Ništa od toga ne uzimam zdravo za gotovo", rekao je Amerikanac.

Hejs-Dejvis ove sezone nije igrao u prva dva kola Evrolige, a potom je u trećem, protiv Makabija, postigao 13 poena, a pored toga zabeležio po četiri skoka i asistencije, kao i jednu ukradenu loptu, što je bilo dovoljno za indeks korisnosti 18. Protiv Fenerbahčea je postigao 19 poena, četiri skoka i tri ukradene lopte.

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