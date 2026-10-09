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Kontroverzni gazda Panatinaikosa Dimitris Janakopulos je odgovorio Olimpijakosu.

Olimpijakos se oglasio saopštenjem nakon što je Jorgos Barcokas prošao bez kazne od strane evroligaškog sportskog suda zbog incidenta na utakmici protiv Virtusa, a nakon žalbe koju je uputio Panatinaikos.

Crveno-beli iz Pireja su u saopštenju otkrili da su pomogli Matijasu Lesoru nakon povrede.

Janakopulos pobesneo

Gazda atinskog tima se oglasio putem društvene mreže Instagram.

"Vama da se zahvalim? Nemate ni trunke stida ni empatije – kakvi ste vi to ljudi?

Cela Grčka već sve zna, dok vi samo tapšete jedni druge po ramenu – čestitajući jedni drugima i samima sebi.

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

I nemojmo se zavaravati: u pravu ste što pravite razliku između predsednika i vlasnika.

Neću više ni da trošim reči psujući vas... Na stadionu "Kalimarmaro", a prošle godine i u dvorani SEF, prešli ste sve ljudske granice – što objašnjava upravo ono što ste čuli kada ste se pre neki dan usudili da mi priđete.

Primorali ste predsednika na taj potez jer je, iz nekog čudnog razloga, lekar tražio vašu saglasnost... Pitam se ko je mogao da mu to nametne.

P.S. Dakle, da li bi vam više odgovaralo da se Lesor nije oporavio, samo kako biste tu priču mogli da "prodate" javnosti?", poručio je Janakopulos.

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