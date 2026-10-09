Željko Obradović i Šarunas Jasikevičius uživali su u večeri posle pobede Panatinaikosa nad Fenerbahčeom, u društvu klupskih legendi.
Evroliga
ISPLIVALA SLIKA IZ RESTORANA! Evo s kim je Željko Obradović bio na večeri posle utakmice!
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Košarkaši Panatinaikosa nastavili su pobednički pohod u Evroligi, pošto su u četvrtom kolu elitnog takmičenja ubedljivo savladali Fenerbahče sa 92:74!
Izabranici Željka Obradovića tako su upisali i četvrti uzastopni trijumf i zadržali maksimalan učinak, pa trenutno deluju vrh tabele sa Valensijom kao jedine neporažene ekipe u takmičenju.
Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©
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Ipak, susret Žoca i Šarunasa Jasikevičijusa na parketu bio je samo uvod u ono što je usledilo nakon meča.
Obradović i Jasikevičijus iskoristili su boravak u Atini da odu na večeru u jedan poznati lokalni restoran, i to u društvu košarkaških ikona, sa njima su za stolom bili i Majk Batist i Dimitris Dijamantidis.
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