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Košarkaši Panatinaikosa nastavili su pobednički pohod u Evroligi, pošto su u četvrtom kolu elitnog takmičenja ubedljivo savladali Fenerbahče sa 92:74!

Izabranici Željka Obradovića tako su upisali i četvrti uzastopni trijumf i zadržali maksimalan učinak, pa trenutno deluju vrh tabele sa Valensijom kao jedine neporažene ekipe u takmičenju.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

Ipak, susret Žoca i Šarunasa Jasikevičijusa na parketu bio je samo uvod u ono što je usledilo nakon meča.

Obradović i Jasikevičijus iskoristili su boravak u Atini da odu na večeru u jedan poznati lokalni restoran, i to u društvu košarkaških ikona, sa njima su za stolom bili i Majk Batist i Dimitris Dijamantidis.