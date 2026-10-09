Slušaj vest

Košarkaš Real Madrida Fakundo Kampaco je govorio o pobedi nad Partizanom.

Real Madrid je u četvrtom kolu Evrolige kao domaćin zabeležio prvu pobedu u ovoj sezoni i u isto vreme naneo crno-belima prvi poraz.

Kampaco je za 20 minuta na ovoj utakmici postigao 12 poena, uz tri asistencije i jednu blokadu.

"Nećemo da se bunimo, igrali smo finale Evrolige prošle sezone. Ova sezona je drugačija, drugačiji trener, igrači i stručni štab. Sve je deo adaptacije, moramo da prihvatimo loše momente. Dobar posao smo odradili u odbrani i tu smo dobili na samopouzdanju, a u napadu smo se trudili da napravimo dobre odluke i bila je dobra košarka".

Real će u petom kolu biti gost Olimpiji iz Milana, a Partizan će kao domaćin igrati protiv Panatinaikosa.

Kako je Partizan izgubio

Nekadašnji košarkaš Partizana Nikola Lončar je analizirao poraz ovog tima od Real Madrida.

Crno-beli su u Madrid stigli sa učinkom od tri pobede iz tri utakmice, dok je Real u prva tri kola zabeležio poraze. Nažalost, oba niza su prekinuta.

1/6 Vidi galeriju KK Real - KK Partizan, Evroliga 8. 10. 2026 Foto: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

Real je imao kontrolu tokom gotovo čitave utakmice i uspeo je da odbije nekoliko ozbiljnih naleta Partizana i da tako zabeleži prvi evroligaški trijumf u sezoni.

Nikola Lončar, koji je nakon Partizana igrao i za Real Madrid, ocenio je igru beogradskog tima slabijom u odnosu na prethodne utakmice.

"Partizan nije odigrao kao u prve tri utakmice i to se videlo. Real je izašao sa dosta fokusa, sa svim igračima koji su od početka igrali dobro i na kraju su svi završili sa učinkom. To im je davalo prednost kroz čitav meč, Partizan nije bio dobar ni u napadu ni u odbrani kao u prve tri utakmice. Dobio je drugo poluvreme sa šest razlike (39:33) i pokazao da je spreman da se takmiči", rekao je Lončar.

Čuli su za Real, ali...

Pričao je i o Đoanu Penjaroji i raspodeli minutaže.

"Karlik odradi svojih 5-6 minuta na početku i ide na odmor. Ne verujem da se taj plan promenio, nije ni večeras, iako je dao prvih osam od 12 poena Partizana. Mislim da je to plan Partizana za njegovu ulogu, a vidimo i da na kraju igra u poslednjih pet-šest minuta. Uvek mu je tempirana minutaža između 23-25 minuta tokom sezone i mislim da treba voditi računa".

"Ekipa liči na svog najboljeg igrača, na jednog ili najviše na dvojicu. Partizan je u prva tri kola ličio na tim koji vodi Karlik Džons. Možda treba da bude tu još jedan. Ekipa dobro igra i liči na najboljeg igrača ako pobeđuje, a to je u Partizanu Karlik. Svi se prikače na njega i igraju dobro, sem tih otvorenih šuteva (trojke 3/20) i to će se sigurno rešavati u nastavku sezone".

Govorio je i o iskustvu aktuelnog sastava crno-belih.

"Neki igrači Partizana nikad nisu igrali na ovako velikoj sceni. Čuli su za Real, otišli su tamo pred veliki broj navijača, veliki pritisak... Neću da kažem da su hteli da se dokažu na terenu Reala, ali imali smo dosta loših šuteva, selekcija nije bila na nivou prethodne tri utakmice...", poručio je Nikola Lončar.

Bonus video: