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Ova utakmica šestog kola Evrolige igra se u petak, 16. oktobra od 20.00.

"Otkazivanjem unapred planiranog događaja u Beogradskoj Areni i brzom reakcijom administracije kluba, KK Crvena zvezda preuzeo je slobodni termin i zakazao utakmicu sa šampionom Francuske", navodi se u saopštenju kluba.

Klub će se, kako se dodaje, o cenama karata za ovaj meč oglasiti početkom naredne nedelje.

U međuvremenu, košarkaši Zvezde biće u subotu od 21.00 domaćini podgoričkoj Budućnosti u utakmici  trećeg kola ABA lige.

(Beta)

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Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir