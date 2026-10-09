Košarkaši Crvene zvezde biće domaćini ekipi Pariza u Evroligi u Beogradskoj Areni, a ne kao što je prvobitno planirano u hali "Aleksandar Nikolić", saopštio je beogradski klub.
Evroliga
VELIKI PREOKRET ZA ZVEZDU: Crveno-beli protiv Pariza ipak u Beogradskoj areni!
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Ova utakmica šestog kola Evrolige igra se u petak, 16. oktobra od 20.00.
"Otkazivanjem unapred planiranog događaja u Beogradskoj Areni i brzom reakcijom administracije kluba, KK Crvena zvezda preuzeo je slobodni termin i zakazao utakmicu sa šampionom Francuske", navodi se u saopštenju kluba.
Klub će se, kako se dodaje, o cenama karata za ovaj meč oglasiti početkom naredne nedelje.
U međuvremenu, košarkaši Zvezde biće u subotu od 21.00 domaćini podgoričkoj Budućnosti u utakmici trećeg kola ABA lige.
(Beta)
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