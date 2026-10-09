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Evroliga razmatra ulazak u vlasničku strukturu ABA lige, a u budućnosti bi mogla da postane i njen većinski vlasnik. Ukoliko se planovi ostvare, regionalna košarka mogla bi da uđe u potpuno novu fazu.

O ovoj temi razgovaralo se na sastanku čelnika Evrolige i predstavnika klubova vlasnika ABA lige. Prema dostupnim informacijama, predstavljena je mogućnost da Evroliga u bliskoj budućnosti preuzme deo vlasništva, uz potencijalno sticanje većinske kontrole

ABA liga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2024 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sastanku su, na insistiranje predstavnika Evrolige, prisustvovali i čelnici Dubaija i Kluža, iako njihovi klubovi formalno nisu među vlasnicima ABA lige. To ukazuje na šire planove za razvoj evropske košarke, koji uključuju proširenje takmičenja, franšizni model i jače povezivanje sa Evrokupom, prenosi "Sport klub".

Dodatnu pažnju privlače promene u rukovodstvu ABA lige tokom leta. Ibrahim Erkan imenovan je za sportskog direktora, dok je Migel Anhel Peres postao predsednik Sudijske komisije. Prema navodima Sport kluba, obojica imaju važnu ulogu u razgovorima između dve organizacije.

Ipak, konkretan dogovor još nije postignut, a detalji eventualne promene vlasničke strukture ostaju nepoznati. Ukoliko Evroliga zaista preuzme veći uticaj nad ABA ligom, to bi moglo značajno da promeni budućnost regionalnog takmičenja i položaj njegovih klubova u evropskoj košarci.

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