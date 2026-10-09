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Pepe Poeta i dalje ima poverenje čelnika Olimpije Milano, uprkos slabom početku sezone i spekulacijama da bi na klupi italijanskog velikana mogao da ga zameni Janis Sferopulos, prenosi ANSA.

Milano je nakon četiri kola Evrolige na učinku od jedne pobede i tri poraza, a neuspeh protiv Makabija u Beogradu dodatno je pokrenuo priče o budućnosti italijanskog stručnjaka.

Janis Sferopulos Foto: Starsport, @starsport

Ipak, čelnici kluba ne planiraju promenu trenera, pre svega zbog rezultata koje je Poeta ostvario prošle sezone. On je, nakon što je u novembru nasledio Etorea Mesinu, osvojio prvenstvo i Kup Italije, a novu sezonu otvorio je trofejom u Superkupu.

- Puno poverenje u Pepa Poetu. Čelnici Armanija Milano nisu očekivali tako težak početak, ali nemaju nameru da menjaju trenera - navodi ANSA.

Milano će priliku da prekine lošu seriju imati protiv Treviza, a potom ga očekuju dva važna evroligaška duela na domaćem terenu, protiv Real Madrida 13. oktobra i Dubaija.

Od povratka grčkog trenera u Evroligu za sada nema ništa!

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Sferopulos o Jagu Izvor: MONDO/Nikola Lalović