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Grčki stručnjak najbliži je klupi Armanija ukoliko Poeta dobije otkaz, a ovaj podatak i itekako bi mogao da interesuje i Crvenu zvezdu.

1/14 Vidi galeriju Janis Sferopulos Foto: Starsport, @starsport

Sferopulos bez posla je od momenta kada je dobio otkaz u Crvenoj zvezdi na samom početku prethodne sezone, a crveno-beli obavezali su se da će Sferopulosu isplaćivati platu sve do juna 2027. godine ili dok ne nađe posao.

Dakle, ukoliko bi Sferopulos potpisao ugovor sa Milanom, Zvezda više ne bi imala obavezu da isplaćuje grčkog trenera.

Sferopulos je pre Crvene zvezde vodio Panionios, Olimpijakos, Makabi Tel Aviv.

Milanski klub je veoma loše započeo novu sezonu, ima samo jednu pobedu do sada u Evroligi i poslednji je na tabeli elitnog takmičenja.