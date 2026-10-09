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Olimpijakos je ključnu prednost izgradio je zahvaljujući dominaciji pod obručima i odličnoj timskoj igri. Olimpijakos je utakmicu završio sa čak 49 skokova i 23 asistencije, dok je Efes imao 31 uhvaćenu loptu i 16 uspešnih dodavanja za koš.

1/5 Vidi galeriju Evroliga 2026/27 Foto: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Efes se držao prvo poluvreme, a Olimpijakos je prelomio utakmicu u trećoj deonici, kada je stekao 18 poena prednosti, 54:36.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Žan Montero sa 14 poena, dok je Tajrik Džons dodao 11 poena i šest skokova. Endiaj je meč završio sa devet poena i sedam skokova, a isti broj poena postigli su i Saša Vezenkov i Vord.

Srpski centar Nikola Milutinov ostvario je zapažen učinak u skoku. Upisao je četiri poena, devet skokova i dve asistencije, pa mu je jedan uhvaćeni skok nedostajao za dabl-dabl.

Olimpijakos je sada na skoru 3-1, dok Efes ima učinak 1-3.

Olimpijakos će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Valensije, dok će Efes u Istanbulu dočekati Bajern Minhen.