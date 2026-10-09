Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Košarkaši Žalgirisa napravili su veliki preokret i savladali Barselonu u gostima rezultatom 88:81, u četvrtom kolu Evrolige. Litvanci su tokom većeg dela drugog poluvremena bili u zaostatku, ali su u poslednjoj četvrtini potpuno slomili otpor Katalonaca.

Barselona je uoči poslednjih deset minuta imala dvocifrenu prednost, ali je onda na scenu stupio Karsen Edvards. Sjajni bek pogađao je trojke, razigravao saigrače i predvodio preokret kojim je Žalgiris za samo nekoliko minuta vratio neizvesnost u utakmicu.

U dramatičnoj završnici presudili su važni poeni Edvardsa i Ulanovasa, pa je litvanski tim uspeo da sačuva prednost i upiše drugu pobedu u sezoni.

Edvards je bio najefikasniji u pobedničkom sastavu sa 19 poena i sedam asistencija, dok je Barselonu predvodio Džastin Robinson sa 20 poena.

Žalgiris se ovom pobedom izjednačio sa Barselonom, pošto oba tima sada imaju po dve pobede i dva poraza u Evroligi.

BONUS VIDEO: