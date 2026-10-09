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Dušan Alimpijević proslavio je veliki jubilej na klupi Bešiktaša, pošto je 200. put predvodio crno-bele, i to pobedom u Evroligi protiv Baskonije rezultatom 92:84. Srpski stručnjak tako je na najlepši način obeležio važan trenutak u svom mandatu.

Bešiktaš je gostovao u Vitoriji, gde je od samog početka pokazao da veruje u trijumf. Baskonija se nije predavala i uspela je da unese neizvesnost, ali je turski tim na kraju pronašao način da dođe do druge pobede u sezoni.4

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Alimpijević je tokom dosadašnjeg mandata odveo Bešiktaš do čak sedam finala i vratio klub na veliku scenu, a ovaj rezultat predstavlja još jednu potvrdu kvaliteta njegove ekipe.

Najzaslužniji za trijumf bio je Skoti Vilbekin sa 24 poena, dok su Devon Dotson i Vensan Gabrijel dodali po 14. U redovima Baskonije najefikasniji je bio Kris Duarte sa 23 poena.

Bešiktaš je tako jubilej svog trenera obeležio velikom pobedom na gostovanju, uz jasnu poruku da može da bude ozbiljan protivnik u Evroligi.

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