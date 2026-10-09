AKO NEĆE PETRUŠEV, IMA KO HOĆE! Centar NBA kalibra pojačava Crvenu zvezdu?
Crvena zvezda je primorana da reaguje na tržištu zbog problema sa centrima, a kao glavni cilj za pojačanje unutrašnje linije i dalje se izdvaja Filip Petrušev. Ipak, njegov povratak u redove crveno-belih neće biti jednostavan, pa se u međuvremenu pojavila i alternativa - Rišon Holms.
Povreda Džonatana Motlija ostavila je trenera Ibona Navara sa veoma ograničenim izborom na poziciji centra. Semi Odželej može da pomogne u reketu, ali bi duži period sa nedovoljnim brojem visokih igrača mogao da predstavlja ozbiljan problem za ekipu iz Beograda.
Petrušev je želja Zvezde i potencijalno bi treći put mogao da obuče crveno-beli dres. Međutim, prema pisanju "Mozzart Sporta", u Dubaiju postoje različiti stavovi o njegovom statusu.
Trener Ćavi Paskval smatra da mu je srpski reprezentativac potreban, uprkos smanjenoj minutaži, dok unutar kluba postoje određene dileme zbog njegove uloge u timu.
Zbog toga crveno-beli moraju da razmatraju i druge mogućnosti. Kako je otkrio grčki novinar Sotiris Vetakis u podkastu "Floor Generals", zastupnici Rišona Holmsa ponudili su svog klijenta Crvenoj zvezdi.
Američki centar tako bi mogao da postane alternativa ukoliko dogovor oko Petruševa ne bude postignut. Povratak srpskog košarkaša ostaje prioritet, ali je jasno da Zvezda ne želi da gubi vreme, s obzirom na probleme u reketu i potrebe ekipe u nastavku sezone.