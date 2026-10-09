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Crvena zvezda je primorana da reaguje na tržištu zbog problema sa centrima, a kao glavni cilj za pojačanje unutrašnje linije i dalje se izdvaja Filip Petrušev. Ipak, njegov povratak u redove crveno-belih neće biti jednostavan, pa se u međuvremenu pojavila i alternativa - Rišon Holms.

Povreda Džonatana Motlija ostavila je trenera Ibona Navara sa veoma ograničenim izborom na poziciji centra. Semi Odželej može da pomogne u reketu, ali bi duži period sa nedovoljnim brojem visokih igrača mogao da predstavlja ozbiljan problem za ekipu iz Beograda.

1/6 Vidi galeriju Filip Petrušev u dresu Crvene zvezde Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport/Srđan Stevanović

Petrušev je želja Zvezde i potencijalno bi treći put mogao da obuče crveno-beli dres. Međutim, prema pisanju "Mozzart Sporta", u Dubaiju postoje različiti stavovi o njegovom statusu.

Trener Ćavi Paskval smatra da mu je srpski reprezentativac potreban, uprkos smanjenoj minutaži, dok unutar kluba postoje određene dileme zbog njegove uloge u timu.

Zbog toga crveno-beli moraju da razmatraju i druge mogućnosti. Kako je otkrio grčki novinar Sotiris Vetakis u podkastu "Floor Generals", zastupnici Rišona Holmsa ponudili su svog klijenta Crvenoj zvezdi.