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Košarkaši Bešiktaša za sada ostavraju vrlo dobar utisak od ulaska u Evroligu, a pod vođstvom srpskog selektora Dušana Alimpijevića.

Posle četiri odigrana kola crno-beli iz Istanbula imaju skor 2-2, a sinoć su kao gosti savladali Baskoniju u Vitoriji sa 92:84.

Dušan Alimpijević je u izjavi posle meča pohvalio svoje igrače, pre svega za igru u odbrani u većem delu meča, izuzev u drugoj četvrtini.

''Veoma smo zadovoljni ovom pobedom. Verujem da smo kolektivno pokazali na terenu koliko želimo da pobedimo. Naši igrači su uložili dodatni trud u kritičnim trenucima. Pružili su jednu od svojih najboljih odbrambenih nastupa, posebno u četvrtoj četvrtini. Čestitam im svima na ozbiljnosti, borbenom duhu i želji za pobedom koju su pokazali.

Uradili smo glavni posao i zaustavili smo im šut za tri poena. Oni su prvi u Evroligi po broju pokušaja. Zadržali smo ih na šutu za tri poena od 15 posto. To je bilo najvažnije za ovu pobedu. Druga stvar je da smo takođe uradili dobar posao što se tiče faulova u odbrani i napadu.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Podigli smo agresivnost u četvrtoj četvrtini van blokova i u 1 na 1 odbrani. Zadržali ih telima i nismo im dopustili lake poene i to je trebalo da uradimo od prve sekunde. Defanzivno, ovaj tim nije uopšte lak za branjenje. Imaju dobre šutere, talentovani su, trener ima dobar sistem, tako da nije lako. Igrali smo tri četvrtine dobru odbranu, samo smo u drugoj izgubili oštrinu", objasnio je Alimpijević.

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